- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Tocmai m-au arestat. Nu are…

- Roman Rubanov, un sustinator al lui Navalnii, a scris o retea de socializare ca politia a declarat ca doreste sa verifice informatiile potrivit carora in biroul din Moscova al opozantului rus s-ar afla o bomba.Sute de sustinatori ai lui Aleksei Navalnii participa duminica la proteste in…

- Forte ale politiei ruse au patruns duminica in sediul de campanie din Moscova al principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, si au inceput sa interogheze persoanele aflate inauntru, potrivit imaginilor difuzate online de sustinatori ai lui Navalnii, relateaza Reuters.Roman Rubanov,…

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii, principalul oponent al Kremlinului, intentioneaza sa organizeze duminica proteste in intreaga Rusie, cerand boicotarea viitoarelor alegeri prezidentiale, relateaza dpa. Navalnii, care de mai multi ani conduce o puternica miscare de protest alimentata…

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din cauza unei condamnari…

- Președintele rus a sarbatorit Boboteaza cu o baie in lacul Seliger, aflat la aproximativ 400 de kilometri distanța de Moscova. Vladimir Putin a infruntat frigul și a renunțat la haine pentru a marca aceasta tradiție. Vezi galeria foto + 2 + 2 Președintele rus a mers alaturi de alți credincioși la lacul…

- Oponentul nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii, declarat neeligibil la alegerile prezidentiale din martie in Rusia, considera 'imposibil de recunoscut' scrutinul ce vizeaza "reinstalarea" lui Vladimir Putin care, spune el, vrea sa devina "imparat pe viata", intr-un interviu acordat miercuri…

- O declaratie neinspirata a presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a pus pe jar sute de milioane de crestinit. Putin a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa in Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, in filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate cateva fragmente pe pagina…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Dintre toți liderii statelor UE și NATO, premierul Ungariei, Viktor Orban, este mai mai mare susținator lui Vladimir Putin. Concluzia apare intr-un raport intocmit de catre Comisia pentru Relații Externe a Senatului american. In aceeași analiza se precizeaza ca una dintre vulnerabilitațile statelor…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Vladimir Putin se foloseste de riscul suplimentarii sanctiunilor americane impotriva Rusiei pentru a ii incuraja pe rusii bogati sa repatrieze o parte din activele pastrate de acestia in strainatate, care, potrivit unor estimari, ar depasi 1.000 de miliarde de dolari, relateaza Bloomberg.Presedintele…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Presedintele Igor Dodon si Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova.

- Presedintele Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova.

- Kremlinul a aparat marti ''legitimitatea'' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca ''arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Moscova a finalizat un acord cu Ankara pentru vanzarea de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, primele livrari fiind prevazute pentru sfarsitul anului 2019, a anuntat joi un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Concret, contractul se afla acum in faza de implementare.…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic, aflat in vizita pentru prima data la Moscova de la inceputul mandatului sau, in mai, si-a exprimat speranta ca Vladimir Putin va fi reales la conducerea Rusiei, relateaza marti AFP. 'Serbia acorda o mare importanta mainii prietenesti pe care ne-a intins-o presedintele…

- Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiskaia Gazeta. Acest decret a confirmat de asemenea data de 18 martie pentru scrutin, in concordanta cu decizia luata vineri de Consiliul Federatiei. Data de 18 martie va coincide cu…

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- De la un Superman cu muschi la un jucator de hochei pe gheata si pilot de avion, Vladimir Putin este reprezentat ca erou in mai multe lucrari artistice prezentate intr-o expozitie numita „Super Putin“, care s-a deschis la Moscova saptamana aceasta, in aceeasi zi in care liderul rus si-a anuntat candidatura…

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- Prezent in capitala Rusiei, Patriarhul Daniel a fost invitat, alaturi de alti capi ai bisericilor ortodoxe, la o cina oferita de presedintele Vladimir Putin. Vizita lui Daniel la Moscova a avut loc la o luna si jumatate distanta de cea efectuata la Bucuresti de omologul sau rus, Patriarhul Kirill.

- Presedintele rus Vladimir Putin a aparat "valorile traditionale" participand vineri la Sfantul Sinod Arhieresc al Patriarhiei Moscovei, o premiera pentru un presedinte rus, fapt ce demonstreaza legaturile stranse dintre Kremlin si Biserica Ortodoxa Rusa, relateaza AFP. Totul s-a intamplat cu o zi…

- Recent, proiectul de lege a fost aprobat de catre Duma de Stat, la mai putin de o saptamana dupa ce Washingtonul a obligat RT, institutie media controlata de Moscova, cunoscuta anterior drept Russia Today, sa se inregistreze ca agent strain in SUA. Oficiali din cadrul serviciilor de informatii…

- Miliardarul este obligat sa-si predea pasaportul rus autoritatilor franceze si sa plateasca o cautiune in valoare de cinci milioane de euro, a declarat pentru AFP procurorul Republicii de la Nisa Jean-Michel Pretre.Kerimov, a carui arestare luni, pe aeroportul din Nisa, a provocat furia…

- Primul Ministru israelian, Benjamin Netanyahu, i-a comunicat președintelui rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice care a avut loc marți, ca Israelul nu va accepta incercarile Iranului de a prinde radacini in Siria, a comunicat secretarul de presa al președintelui Rusiei.

- 'Suntem, de asemenea, ingrijorați de un anumit conținut periculos pentru cetațenii Rusiei. Și daca nu vom putea (sa convenim cu Google) sa prevenim aceasta, atunci vom interzice publicitatea sa prin intermediul unei legi', a declarat Tolstoi despre un raspuns posibil la inițiativa Google, in cadrul…

- Vladimir Putin nu se lasa! Mai exact, președintele Rusiei este pus sa cucereasca și... spațiul. Oricat de fantasmagoric ar parea, Rusia intenționeaza sa „colonizeze” Luna și sa exploreze resursele sale naturale. Cu alte cuvine, țara condusa de Putin iși dorește sa devina o superputere in spațiu. Ecuația…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potential', decât un partener în construirea securitatii europene, a declarat directorul serviciului german de informatii externe BND, Bruno Kahl, remarcând ca amplele exercitii militare Zapad, desfasurate în septembrie…

- Fostul director al CIA, John Brennan, ca președintele rus Vladimir Putin l-ar fi lingușit pe Donald Trump în timpul conversației sale cu liderul american, influențându-l astfel sa faca declarațiile împaciuitoare. Potrivit lui Brennan, din anumite motive, Trump ar fi „putut…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a descris drept "normal" dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, despre care a spus ca se comporta "corect si amical". Prezent la summit-ul organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC), in orasul vietnamez Da Nang, unde s-a intalnit…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, afirma intr-un comunicat comun ca au convenit sa continue eforturile comune de combatere a Stat Islamic in Siria pana la infrangerea completa a retelei teroriste, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei de stiri Reuters.…

- Moscova a primit semnale contradictorii dinspre Statele Unite in privinta unei posibile intaniri dintre Vladimir Putin si Donald Trump in Vietnam, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov. Pesko a spus ca Putin se va intalni cu Trump in marja summitului APEC din Vietnam "intr-un…

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- O noua intalnire intre presedintii Rusiei si SUA, Vladimir Putin si, respectiv, Donald Trump va avea loc vineri in Vietnam, in cadrul summitului Forumului Asia-Pacific (APEC), a anuntat joi consilierul pe probleme politice al Kremlinului, Iuri Usakov, citat de agentiile de presa ruse, conform AFP,…

- A inceput de duminica turneul est-asiatic al lui Donald Trump. Presa a insistat asupra intalnirii cu Vladimir Putin, din marja summitului APEC din Vietnam, in timp ce Moscova anunța, prin purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca dorește o discuție comprehensiva, larga și cuprinzatoare,…

- Poliția rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat în centrul Moscovei la o manifestație neautorizata împotriva președintelui Vladimir Putin. Potrivit agenției de presa TASS, unele dintre persoanele arestate aveau asupra lor cuțite, boxuri metalice și puști…

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, scrie Agerpres.ro.

- Posibilitatea unei intalniri intre presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau american Donald Trump cu prilejul summitului APEC in Vietnam in cursul acestei luni este in prezent discutata, a declarat Kremlinul vineri, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Un monument dedicat victimelor represiunii politice, intitulat "Zidul Regretelor" a fost dezvaluit luni la Moscova, in cadrul unei ceremonii la care a participat si presedintele rus Vladimir Putin, un sustinator al initiativei, informeaza site-ul...