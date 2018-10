Dupa summitul de la Istanbul al liderilor german, francez, turc și rus, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca iși rezerva dreptul de a se alatura campaniei militare a forțelor președintelui sirian Bashar al Assad, in cazul in care continua ”provocarile” gruparilor armate la Idlib, transmite BBC. „In cazul in care elementele radicale vor impiedica […]