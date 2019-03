Vulturii au decis: Cine deschide lista UNPR la europarlamentare

UNPR și-a ales „locomotiva” la alegerile europarlamentare din 26 mai.Lista candidaților UNPR va fi deschisă de președintele formațiunii, generalul Gabriel Oprea. „Lista am s-o deschid eu, sa ajut cat mai mult partidul, dar raman aici in tara sa realizez obiectivele formatiunii”,… [citeste mai departe]