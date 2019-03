Stiri pe aceeasi tema

- "Au fost atat de multe astfel de investigatii, incat semnificatia lor si-a pierdut valoarea", a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov, in comentarii difuzate de agentia de presa de stat TASS. Comitetul Judiciar al Camerei Reprezentantilor din Congresul american a lansat o…

- Investigatiile Statelor Unite in legatura cu pretinsa influenta rusa asupra presedintelui Donald Trump sunt "de tot rasul", a declarat marti Kremlinul, noteaza agentia DPA. "Au fost atat de multe astfel de investigatii, incat semnificatia lor si-a pierdut valoarea", a spus purtatorul de…

- Cohen le-a spus membrilor Comisiei de control din cadrul Camerei Reprezentantilor ca a asistat, inaintea alegerilor, la momente in care Trump a fost informat despre publicarea de catre WikiLeaks a unor e-mailuri apartinand Partidului Democrat si despre o intalnire la Trump Tower la care au participat…

- Audierea va avea loc in fata Comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, in care democratii sunt din nou majoritari dupa alegerile legislative din noiembrie 2018, a confirmat presedintele acestei comisii, Adam Schiff. Comisia urmareste indeaproape ancheta rusa a procurorului…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, va depune marturie cu usile inchise la 8 februarie in Congresul american dupa ce isi amanase audierea motivand "amenintari" impotriva familiei sale, a anuntat luni un parlamentar american, relateaza AFP. Audierea va avea loc in fata Comisiei…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, a fost citat pentru audieri în Senatul SUA la jumatatea lunii februarie, afirma surse citate de postul CNN si de site-ul Axios.com, scrie Mediafax.Comisia senatoriala pentru Informatii l-a convocat pentru audieri pe Michael…

- Site-ul de stiri BuzzFeed a dezvaluit joi seara (ora locala), citand doua surse anonime din cadrul politiei federale (FBI), ca Donald Trump i-ar fi cerut fostului sau avocat Michael Cohen sa minta in audierea in Congres din 2017 cu privire la discutii despre un plan imobiliar in Rusia.Aceasta…

- Donald Trump i-ar fi cerut fostului sau avocat Michael Cohen sa minta în cadrul audierii sale în Congres, în 2017, în ceea ce privește discuțiile legate de un proiect imobiliar în Rusia, scrie site-ul BuzzFeed, care citeaza doua surse din poliția federala, potrivit AFP.În…