- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times. Ministrul german de Externe a precizat ca…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, inca din primul tur, in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a obtinut 73,9% din voturile rusilor, arata rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Deși numaratoare voturilor in simulacrul de tip sovietic caruia conducerea Rusiei continua sa-i spuna ”alegeri democratice” inca continua, nimeni nu are vreo indoiala in Rusia ca Vladimir Putin este reales presedinte. Prin urmare, rușii vor trebui sa mai traiasca șase ani sub conducerea lui Putin intr-un…

- Prezenta alegatorilor rusi pare mai mare duminica in majoritatea regiunilor, in timp ce presedintele Vladimir Putin candideaza pentru al patrulea mandat, comparativ cu momentul cand a fost ales ultima data in 2012, informeaza dpa. Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei…

- La startul cursei electorale sunt aliniati opt candidati: Vladimir Putin (independent), Vladimir Jirinovski (Partidul Liberal Democrat), Pavel Grudinin (Partidul Comunist), Grigori Iavlinski (Iabloko), Boris Titov...

- Vladimir Putin va fi ales cel mai probabil astazi, fara niciun fel de emotii, pentru al patrulea mandat in fruntea Rusiei. Sunt alegeri lipsite de o competitie adevarata, cu toate ca actualul lider de la Kremlin are in fata sapte candidati.Devenit cunoscut in urma anchetelor sale cu privire la coruptia…

- Rusia organizeaza duminica alegeri prezidentiale, la exact patru ani de la anexarea ilegala a Peninsulei Crimeea, iar peste 110 milioane de alegatori sunt asteptati la urne intr-un scrutin care, cel mai probabil, ii va garanta lui Vladimir Putin un nou mandat de presedinte.

- Fostul prim-vicepreședinte al PP-DD și apropiat de Dan Diaconescu, Radu Popa, a explicat, la Antena 3, ca jurnalistul a fost supus unor presiuni uriașe de catre Gabriel Oprea, care l-ar fi amenințat ca, daca nu preda partidul catre UNPR, il baga la pușcarie. „Au fost mai multe momente in care Dan Diaconescu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…

- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- De miercuri, presa și Internetul vuiesc ca premierul Viorica Dancila a vorbit despre criza imonoglobulinei, folosind termenul greșit de “imunoglobina”. Știrea s-a raspandit cu viteza luminii, iar jurnaliști – unul mai deontolog decat altul – s-au intrecut sa faca glume pe seama premierului, deși chiar…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…

- Persoanele care au obtinut in timpul liceului premii sau mentiuni la olimpiadele nationale si internationale nu mai trebuie sa sustina probele scrise, arata regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018. “Candidatii care,…

- Banca Naționala a Romaniei a retransmis un avertisment catre piața in privința riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in monede virtuale, in contextul evoluției recente a piețelor. Mesajele BNR: Banca Naționala a Romaniei semnaleaza o creștere a interesului populatiei fața de monedele virtuale,…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al Parchetelor de pe langa acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie. Anunțul a fost facut de membrii fondatori ai Asociatiei…

- Kremlinul a laudat luni, dupa protestele la care au participat mii de rusi, popularitatea lui Vladimir Putin, care "trece mult dincolo de granitele Rusiei" si face din el "liderul absolut al Olimpului politic", scrie AFP.

- Ministrul propus pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, ca este o sustinatoare a Legilor justitiei. Ea a declarat ca are o relatie „foarte buna” cu institutiile de la Bruxelles si va avea un dialog constant cu Comisia Europeana. Rovana Plumb a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in…

- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- Primarul orasului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a inaugurat cu fast cateva toalete dintr-o unitate de invatamant, momentul incluzand si o taiere de panglica. Dupa ce imaginile au aparut in mediul online, edilul recunoaste ca nu a fost o idee inspirata, transmite corespondentul Mediafax. Conducerea Scolii…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca a fost placut impresionat dupa discuția avuta cu premierul desemnat, Viorica Dancila. Hunor a precizat ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea. „Mi-a…

- Primii protestatari au ajuns la Palatul Parlamentului, sambata, in jurul orei 20.00. Coloana de oameni se intinde pana la Universitate, fiind vorba despre aproape 30.000 de persoane care protesteaza. Unii dintre participanții la manifestație au organizat o hora in Piața Constituției. Participantii sunt…

- In plin protest in capitala Romaniei, miliardarul filantrop George Soros lanseaza o previziune la adresa Uniunii Europene. Soros este de parere ca Uniunea Europeana se afla in pragul destramarii. Intr-o declaratie acordata celor de la Financial Times, afaceristul a apreciat ca problemele cu care se…

- Dan Radu Rusanu, fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat ca va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei, pentru perioada in care a fost arestat in dosarul “ASF-Carpatica” și ca il considera pe Traian Basescu principalul vinovat pentru arestarea…

- Klaus Iohannis a fost scos din emisia unui post de radio romanesc de larga audiența din cauza ca facea pauze prea lungi in timpul discursului prin care anunța desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru. Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai…

- Fostul primar din Piatra Neamț, Gheorge Ștefan – “Pinalti” – cel care ar fi formulat la DNA denunțul impotriva președintelui CJ, Neamț, Ionel Arsene – și omul de afaceri Adrian Porumboiu s-ar fi intalnit cu Arsene intr-un restaurant din București, iar acolo i-ar fi oferit bani acestuia din urma, pentru…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, marți dimineața, inainte de Consiliul Executiv (CEx) al PSD in urma caruia ar trebui sa se decida cine va fi propunerea pentru funcția de premier ca nu-și dorește acest fotoliu și ca se gandește daca va mai ocupa o funcție in viitorul Cabinet. “Nu-mi doresc acest…

- Premierul demisionar Mihai Tudose se intalnește, marți, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis, caruia ii va inmana demisia. Surse convergente au declarat ca șeful statului il va desemna chiar pe Tudose drept premier interimar. Luni seara, dupa ședința CExN, in care s-a decis retragerea…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- UPDATE Fostul ministru al apararii, Adrian Tutuianu, a fost unul dintre cei care l-au sustinut pe Mihai Tudose. Tutuianu a declarat, luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca votul privind retragerea sprjinului politic al lui Mihai Tudose a fost unul democratic, precizand ca: “viata…

- Ramas fara sprijin politic, Mihai Tudose și-a anunțat oficial demisia, luni seara, dupa ședința Consiliului Executiv (CEx) al PSD. La ieșirea din sediul PSD, Tudose a anunțat ca pleaca cu fruntea sus din functia de premier si a spus ca nu va asigura interimatul. ”In seara asta sau maine dimineata…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, știa despre agresiunea comisa de polițistul-pedofil in decembrie 2016, deși a susținut contrariul chiar și in fața premierului Mihai Tudose, așa cum declara acesta din urma la Antena 3. Tot Antena 3 a prezentat, vineri seara, nota de eveniment a incidentului,…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a provocat un accident rutier, dupa ce a urcat baut la volan. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 1,6 alcoolemie. Procurorul este acum anchetat penal de colegii sai de la Parchetul General. Șefa DNA, Laura Kovesi, cere avizul Consiliului Superior…

- Autoritatea Nationala de Reglementare a aprobat luni noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut furnizorilor creste cu curca 8,3%, pana la valoarea de 88,28 lei kWh. Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, “impactul unitar…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi intervenit pentru numirea unui secretar de stat, anunta, miercuri, intr-un comunicat de presa, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). „In perioada cu iulie 2012 –…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a plecat din Romania. El l-a informat pe polițistul in fața caruia trebuia sa se prezinte pentru controlul judiciar ca se afla in Madagascar și face demersuri pentru a obține azil politic. De altfel, Poliția Romana a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa,…

- Vladimir Putin, care vizeaza un al patrulea mandat de presedinte, si-a prezentat in mod oficial, pe 27 decembrie, dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, prezentandu-se drept candidat independent.

- Vladimir Putin , care vizeaza un al patrulea mandat de presedinte , si-a prezentat in mod oficial, pe 27 decembrie, dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, prezentandu-se drept candidat independent. Analistii politici sunt de parere ca dupa ce se va instala din nou in fruntea Rusiei pentru…

- Kremlinul a aparat marti ''legitimitatea'' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca ''arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Fostul ofițer SRI a prezentat, vineri, intr-o conferința de presa, un mandat colectiv de interceptare pentru 80 de persoane in dosarul Microsoft, afaceriști și oameni politici. In prioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, mai mulți oameni politici s-au aflat sub un mandat de interceptare strict. Printre aceștia,…

- Doi hackeri romani sunt acuzați de autoritațile din SUA ca au penetrat fraudulos camerele de supraveghere video ale poliției din Washington. Atacul ar fi avut loc intr-un interval de patru zile de la inceputul lunii ianuarie a acestui an. Potrivit autoritaților americane, aproape doua treimi din camerele…