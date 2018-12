Putin pune la sefia serviciului secret GRU un militar vizat de sanctiunile americane pentru implicarea in alegerile din SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Viceamiralul Igor Kostiukov a fost numit la șefia Directoratului Principal al Statului Major General al Fortelor Armate ale Federatiei Ruse, serviciul militar de informatii (GRU), succedandu-l pe Igor Korobov, care a decedat pe 21 noiembrie, potrivit unei surse citate de agenția de știri Tass, conform…

- Ministerul Apararii de la Moscova a anuntat ca generalul Igor Korobov, seful Directoratului Principal al Statului Major General al Fortelor Armate ale Federatiei Ruse, serviciul militar rus de informatii (GRU), a decedat miercuri, la varsta de 63 de ani, in urma unei boli grave si de lunga durata.…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, ca ar putea trimite pana la 15.000 de militari la granita Statelor Unite cu Mexicul, pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranti latino-americani. "In ceea ce priveste grupul, armata noastra este pregatita. Vom putea trimite…

- Administratia de la Washington ar putea impune din decembrie taxe vamale suplimentare pentru importurile din China, in cazul in care negocierile dintre presedintii Donald Trump si Xi Jinping nu vor da rezultate, afirma oficiali americani. Statele Unite au impus deja taxe vamale pentru produse…

- MAE a catalogat ca fiind "complet irelevanta" invocarea componentei scutului antiracheta de la Deveselu. Opinia ministerului este o reactie la afirmatiile lui Vladimir Putin potrivit carora tarile UE care gazduiesc sisteme de rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in caz de razboi.…

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, s-a inscris in Partidul Democrat din Statele Unite, in contextul in care intentioneaza sa candideze impotriva presedintelui Donald Trump, politician republican, in scrutinul prezidential din anul 2020. "In momente-cheie…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo si omologul sau chinez Wang Yi au avut niste schimburi de replici mai putin diplomatice, luni, la Beijing, la cateva zile dupa o adevarata denuntare a politicii chineze de catre vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence. Aflat in trecere pe la Beijing,…

- Un grup de hackeri, cunoscut sub numele de Magecart, din care se crede ca ar face parte hackeri din Romania si Lituania, ar fi responsabil pentru atacul informatic de la British Airways. Informatia a fost oferita de cercetatorul Yonathan Klinjsma, de la compania de cyber-securitate RiskIQ,…