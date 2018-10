Putin, promulgare, reforma pensiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a promulgat miercuri o reforma impopulara ce prevede majorarea cu cinci ani a varstei de pensionare, la originea unei puternice nemultumiri in intreaga tara, relateaza AFP. Adoptata de deputati saptamana trecuta, legea a fost validata miercuri de Consiliul…

- Senatorii rusi au aprobat miercuri impopulara reforma a pensiilor, in timp ce Kremlinul a precizat ca presedintele Vladimir Putin ar urma sa semneze in curand acest text ce a provocat o nemultumire puternica in tara, relateaza France Presse preluata de Agerpres. "Atunci cand aceasta lege va…

- Putin a facut aceasta propunere in timpul unui discurs televizat sustinut in conditiile in care se anunta o noua mobilizare impotriva reformei, informeaza AFP. Proiectul de lege, anuntat in ziua inceperii Cupei Mondiale la Fotbal in Rusia, in 14 iunie, si aprobat in prima lectura de parlament luna…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea imbunatatirea relatiilor cu Statele Unite, dar Moscova "nu va plange" daca Washingtonul refuza acest lucru, a anuntat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.