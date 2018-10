Kremlinul pregatește o lovitura financiara pentru SUA. Planul, menit sa protejeze Rusia in fata sanctiunilor internationale, mai ales in fata celor adoptate de SUA, 'a fost trimis spre analiza guvernului', a precizat ministrul rus al finantelor, Anton Siluanov.

Consilierul Kremlinului pentru finante, Andrei Belusov, a declarat miercuri, in timpul Saptamanii Energetice a Rusiei, ca insusi presedintele Vladimir Putin le-a cerut ministrilor sa elaboreze un plan pentru diminuarea dependentei economiei ruse de dolarul american.

Dar Kremlinul a precizat apoi ca nu se are in vedere renuntarea…