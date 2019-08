Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a declarat vineri ca noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost invitat la Casa Alba, si ca va efectua o vizita in SUA foarte curand, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Intr-o intalnire cu reporterii acreditati la Casa Alba, presedintele american a spus ca el crede ca…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, va participa in perioada 18 - 19 iulie 2019 la lucrarile reuniunii informale a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), organizata la Helsinki, unde se va discuta despre consolidarea statului de drept. Aceasta este prima reuniune a ministrilor justitiei si afacerilor…

- Compania finlandeza din industria alimentara Solar Foods, fondata in 2017, utilizeaza electricitate si CO2 captat din atmosfera pentru a realiza o substanta similara cu faina si spera ca pana in anul 2021 acest produs va ajunge pe rafturile magazinelor.Circa 50% din acest produs contine…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a efectuat joi o vizita fulger in Italia, a declarat ca spera ca guvernul italian se va exprima in mod clar si consecvent in favoarea restabilirii relatiilor depline intre Uniunea Europeana si Rusia si ca va ajuta Bruxellesul sa se convinga ca sanctiunile UE…

- Rusia a propus luni Statelor Unite un schimb de prizonieri, oferind libertatea oricarui american in schimbul repatrierii pilotului rus Konstantin Iarosenko, informeaza agentia Interfax, preluata de Reuters.Iarosenko executa in SUA o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare, pentru asociere in vederea…

- Kremlinul a informat vineri ca premierul britanic Theresa May a adus in discutie otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in discutiile cu presedintele rus Vladimir Putin si ca liderul rus i-a oferit raspunsurile necesare in acest sens, conform Reuters.

Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin la summit-ul G20 din 28-29 iunie, din Japonia, informeaza Reuters.

- 'Ma voi intalni cu Putin la G20', a spus Trump de la Casa Alba, dupa ce l-a primit pe presedintele polonez Andrzej Duda. 'Ma voi intalni cu presedintele (chinez) Xi la G20. Ma voi intalni cu multi lideri', a adaugat el. Miliardarul republican a anuntat acelasi lucru si in luna mai, dar Kremlinul…