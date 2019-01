Analistul politic Bogdan Chirieac considera ca Vladimir Putin nu are timp de Romania.

"Vladimir Putin nu cred ca ne ia in seama, in momentul acesta. Putin joaca la masa mare a puterii, alaturi de Statele Unite și China, plus Germania, in Europa. Germania este de-a dreptul legata ombilical de Rusia, iar Austria este un fel de chelner care sta la ușa.

Nu suntem luați in seama, in momentul acesta, de Putin. Deocamdata, pentru Romania, așa cum este ea astazi, e bine ca Putin nu o ia in seama. Sigur ca Rusia s-a evidențiat, in ultimul deceniu, prin razboaiele hibride pe care le-a…