Putin vorbea in fata reporterilor dupa summit-ul G20 din Buenos Aires. Presedintele rus a declarat ca este necesar ca Rusia sa ii retina pe marinari cat timp este construita acuzarea legala pentru a demonstra ca cele trei nave ucrainene au incalcat apele teritoriale ale Rusiei. El a declarat ca jurnalele de bord vor arata ca incercarea lor de a trece prin Stramtoarea Kerci din Marea Neagra spre Marea Azov a fost provocare.



Intrebat daca ia in considerare un schimb cu rusi captivi in Ucraina, Putin a declarat: „Nu luam in considerare un schimb, iar Ucraina nu a mentionat acest lucru,…