Putin, la inaugurarea a două centrale electrice, în Crimeea Cele doua centrale electrice, situate in orasele Sevastopol si Simferopol, au fost inaugurate partial anul trecut, insa lansarea de luni a marcat momentul in care ele au inceput sa functioneze la capacitate maxima, relateaza Reuters. Aceleasi instalatii s-au aflat in centrul unui scandal international dupa ce compania germana de inginerie Siemens a spus ca turbinele sale electrice au fost instalate la centrale fara ca ea sa aiba cunostinta de asta si prin incalcarea sanctiunilor Uniunii Europene. Rusia a negat acest lucru. Putin, care a transferat miliarde de dolari din banii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat luni doua centrale electrice in Crimeea, unde s-a deplasat pentru a marca cinci ani de la anexarea de catre Rusia de la Ucraina a acestei peninsule din Marea Neagra, relateaza Reuters. Cele doua centrale electrice, situate in orasele Sevastopol…

- ''Presedintele Vladimir Putin se va deplasa pe 18 martie in Crimeea si la Sevastopol'', port de atas al Flotei ruse de la Marea Neagra, se mentioneaza intr-un comunicat al Kremlinului.Conform agendei anuntate, seful statului rus urmeaza sa participe in special la ceremonia de dare in exploatare…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va afla luni în Crimeea pentru a participa la marcarea a cinci ani de la anexarea acestei peninsule de catre Rusia, anexare condamnata de Kiev si de comunitatea internationala, dar salutata de majoritatea rusilor, a anuntat Kremlinul duminica, potrivit Agerpres."Presedintele…

- Statele Unite au adoptat sanctiuni impotriva a sase cetateni rusi si opt organizatii din Rusia in legatura cu ''agresiunea continua a Moscovei in Ucraina", a anuntat Trezoreria SUA, potrivit unui comunicat difuzat vineri, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Masura ii vizeaza pe cei care au…

- Statele Unite au adoptat sanctiuni impotriva a sase cetateni rusi si opt organizatii din Rusia in legatura cu ''agresiunea continua a Moscovei in Ucraina", a anuntat Trezoreria SUA, potrivit unui comunicat difuzat vineri, relateaza Reuters. Masura ii vizeaza pe cei care au avut…

- Hackeri controlați cel mai probabil de Rusia și-au intensificat eforturile de a perturba alegerile prezidențiale care vor avea loc în Ucraina în luna martie, susține Serghei Demdiuk, șeful Serviciului ucrainean de Protecție Informatica. Demediuk a precizat, într-un…

- Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene vor discuta in luna februarie daca ar trebui impuse mai multe sancțiuni impotriva Rusiei, in urma incidentului naval cu Ucraina din Marea Azov, relateaza agenția Reuters, conform Mediafax.Uniunea Europeana va iniția o nota de protest fața de Moscova,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat in Consiliul de securitate al tarii ca legea martiala impusa pe 25 noiembrie in unele zone ale Ucrainei, dupa ce Rusia a confiscat trei nave ucrainene, a expirat miercuri, transmite agentia Reuters. La inceputul acestei luni, Porosenko afirma…