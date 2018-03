Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin si-a înregistrat votul în cadrul scrutinului prezidential din Rusia, iar la iesirea de la urne a declarat ar fi multumit de orice rezultat care sa-i asigure un nou mandat de presedinte, relateaza site-ul agentiei Tass.

- La startul cursei electorale sunt aliniati opt candidati: Vladimir Putin (independent), Vladimir Jirinovski (Partidul Liberal Democrat), Pavel Grudinin (Partidul Comunist), Grigori Iavlinski (Iabloko), Boris Titov...

- Duminica, in Rusia au loc alegeri prezidentiale. Un scrutin fara probleme pentru tarul Putin care va fi reconfirmat la Kremlin pentru inca 6 ani. Singura lui temere e legata de absenteism. O prezenta scazuta la urne i-ar mai putea stirbi din putere.

- Rusia organizeaza duminica alegeri prezidentiale, la exact patru ani de la anexarea ilegala a Peninsulei Crimeea, iar peste 110 milioane de alegatori sunt asteptati la urne intr-un scrutin care, cel mai probabil, ii va garanta lui Vladimir Putin un nou mandat de presedinte.

- Duminica, 18 martie, in ziua in care se implinesc 4 ani de la anexarea Crimeei la Rusia, Vladimir Putin candideaza pentru a-si adjudeca fara emotii cel de-al patrulea mandate de presedinte al Federatiei Ruse. Putin se afla deja la conducerea statului rus de 18 ani, cu un intermezzo de 4 ani ca premier,…

- Vil Mirzayanov, in varsta de 83 de ani, a declarat ca este convins ca presedintele rus Vladimir Putin este responsabil, avand in vedere ca Rusia controleaza cu strictete rezervele de Novichok si ca dezvoltarea neurotoxinei implica un proces prea complicat pentru un cetatean obisnuit. "Faptul…

- Un fost spion care a dezertat din Rusia in Marea Britanie susține ca a ajuns „un cadavru ambulant” dupa ce ar fi fost otravit la fel ca Sergei Skripal. Boris Karpichkov a facut publice mai multe nume despre care susține ca se afla pe „lista neagra” a lui Vladimir Putin, relateaza Mirror.

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna în fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, relateaza site-ul agentiei Sputnik. „Un…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca Statele Unite au inselat Rusia in timpul crizei din Ucraina izbucnita in 2014, adaugand ca Washingtonul nu ar trebui sa se implice in relatiile ruso-ucrainene, relateaza Dpa International.

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters.Acuzata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat in timpul unei intalniri electorale ca si-ar fi dorit sa impiedice prabusirea URSS, dar ca nu ar vrea sa traiasca intr-o alta epoca istorica, deoarece stramosii sai au fost tarani iobagi, relateaza agentia oficiala de presa RIA Novosti. In acelasi…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca dezvoltarea armamentului nuclear de catre Rusia nu reprezinta semnul inceperii unui nou Razboi Rece, dar a subliniat ca noul armament balistic si nuclear a fost testat cu succes si este operational.

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila. "Se pare ca sistemul antiracheta (NATO -n.red.)…

- In tandem, Rusia și Austria reafirma Acordul de la Minsk drept unica soluție pentru conflictul din Ucraina. Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a facut mai multe declarații in acest sens, dupa intalnirea avuta cu Sebastian Kurz, cancelarul austriac.

- George W. Bush a declarat ca „exista dovezi clare privind implicarea Rusiei” in alegerile din SUA din 2016, in urma carora Donald Trump a devenit presedinte. Fostul presedinte SUA atrage atentia ca Vladimir Putin „se gandeste doar la propria victorie”.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, care s-a dus vineri dupa-amiaza la Volgograd - actualul nume al Stalingradului -, a salutat, in fata veteranilor, ”cea mai mare batalie din al Doilea Razboi Mondial, care s-a soldat cu un triumf al armatei noastre, a poporului nostru”. ”Aici a stiut poporul…

- Judecatorii ultimei instate sportive au decis si ca rezultatele obtinute de acestia in urma cu 4 ani sa fie omologate. Oficialii TAS au anuntat intr-o conferinta de presa ca nu au gasit dovezi suficiente pentru a mentine hotararea Comitetului International Olimpic (CIO), conform careia cei…

- Kremlinul a anuntat, miercuri, organizarea unei competitii pentru sportivii rusi carora nu li se permite participarea la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, din cauza scandalului de dopaj, relateaza L’Equipe. Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, presedintele Vladimir Putin…

- Intr-un consiliu de ministri, Vladimir Putin "a cerut guvernului sa decida organizarea unei competitii pentru sportivii nostri care n-au fost admisi sa participe la Jocurile Olimpice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa din Rusia.Castigatorii…

- Trezoreria americana a dat publicitatii o lista de cetateni rusi aflati in legaturi stranse cu presedintele Vladimir Putin, care ar putea deveni tintele unor noi sanctiuni americane. 114 personaje politice influente din Rusia, in frunte cu premierul Dmitri Medvedev si ministrul de Externe, Serghei Lavrov,…

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta pentru dpa. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din…

- Oponentul nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii, declarat neeligibil la alegerile prezidentiale din martie in Rusia, considera 'imposibil de recunoscut' scrutinul ce vizeaza "reinstalarea" lui Vladimir Putin care, spune el, vrea sa devina "imparat pe viata", intr-un interviu acordat miercuri…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international. Si uite asa aflam ca ungurii nostri, instigati de Budapesta, au ajuns agenti de influenta ai Kremlinului. Si ei se afla…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei Tass.

- In mai putin de 20 de ani, Vladimir Putin a reusit sa se identifice cu Rusia. Acesta a avut o ascensiune fulminanta, din functia de viceprimar al Sankt Petersburgului la cea de premier, apoi presedinte interimar si incepand cu anul 2000 presedinte ales al Federatiei Ruse. Pe 18 martie Vladimir Putin…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind acordarea lui Inal Ardzinba – asistentul consilierului prezidential Vladislav Surkov – a titlului de consilier de stat clasa 3. Ardzinba este suspectat in Ucraina de crime impotriva securitații naționale și participarea la o organizație terorista.…

- Vladimir Putin sugereaza ca „precedentul (sau) loc de munca", de spion, l-a pregatit sa devina presedinte, scrie hotnews.ro. Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin este intrebat daca si-a schimbat comportamentul…

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…

- Igor Dodon a plecat luni, 25 decembrie, intr-o noua vizita de lucru la Moscova. Potrivit sefului statului, vizita are loc la invitatia omologului sau rus, Vladimir Putin. Presedintele va participa doua zile la intalnirea neformala a liderilor statelor CSI.

- Un grup de inițiativa a votat azi, la Moscova, pentru inaintarea lui Alexei Navalnii in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din Rusia, care vor avea loc in 2018. Potrivit Tvrain.ru, 742 de persoane din grupul de inițiativa de la Moscova au votat pentru nominalizarea lui Navalnii. Totodata,…

- Presedintele american Donald Trump a subliniat duminica, in cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele rus Vladimir Putin, importanta cooperarii antiteroriste dintre cele doua tari, potrivit Casei Albe, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.