Putin îşi laudă jurnaliştii devotaţi, ultranaţionalişti, stalinişti şi antisemiţi "Ati parcurs un important drum profesional si v-ati gasit vocatia in activitatea editoriala, in activitatea sociala, literara si jurnalistica", a transmis Putin, cu ocazia implinirii a 80 de ani de catre Prohanov.



"Ati ramas intotdeauna fidel principiilor si ideilor dvs. civice. Va doresc sanatate si realizarea proiectelor pe care vi le-ati propus", a adaugat presedintele rus, citat intr-un comunicat transmis de Kremlin.



Admirator al lui Stalin, Alexander Prohanov promoveaza ideea ''civilizatiei unice'' pe care, in opinia sa, ar fi fondat-o dictatorul sovietic. El apara de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Legea privind reintegrarea Donbasului, promulgata saptamana trecuta de catre presedintele ucrainean, Petro Porosenko, schimba de fapt statutul ''operatiunii antiteroriste'' din estul Ucrainei si o trece din controlul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in cel al armatei, relateaza…

- Ziarul parlamentului ucrainean "Golos Ukraini" a publicat vineri o lege controversata cu privire la reintegrarea regiunii afectate de conflict Donbas din estul Ucrainei sub suveranitatea Kievului, deschizand calea pentru ca legislatia sa intre in vigoare la 24 februarie, informeaza Xinhua. Luna trecuta,…

- Reuniune de rang inalt la Chișinau. Aspirațiile europene ale Moldovei, Ucrainei si Georgiei, precum si consolidarea securitatii regionale, vor fi subiectele unei conferințe interparlamentare, care va avea loc in data de 2 martie.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Ucraina ii comemoreaza azi pe cei ucisi in timpul Euromaidanului Monumentul Crucii din Kiev, Ucraina. Foto: facebook.com/petroporoshenko/photos. Ucraina marcheaza marti, 20 februarie, patru ani de la tragicele evenimente din 20 februarie 2014, când aproape 100 de protestatari…

- Cateva mii de sustinatori ai fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili au manifestat duminica pe strazile din Kiev, capitala Ucrainei, pentru a cere demisia presedintelui ucrainean Petro Porosenko, relateaza dpa preluat de agerpres. Conform estimarilor, 2.500 de persoane au luat parte la…

- "Cyborgs" ("Kiborgy", in original), primul film de fictiune ucrainean despre razboiul impotriva separatistilor prorusi din Est, axat pe lupta teribila pentru aeroportul din Donetk, umple salile de cinematograf dintr-o tara marcata de patru ani de conflict, noteaza AFP. Aceasta drama cu accente patriotice…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 "nu este necesar si genereaza disensiuni puternice", amplificand probabilitatea unui razboi deschis intre Rusia si Ucraina, a afirmat Mateusz Morawiecki intr-un interviu acordat publicatiei Die Welt inaintea unei vizite in Germania.Gazoductul planificat…

- Achiziționarea de catre Rusia de obligațiuni de stat ucrainene a fost de fapt o schema de mituire a familiei fostului președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, în urma careia șeful statului a refuzat sa semneze acordul de asociere cu UE, a declarat fostul deputat al Dumei de Stat din Rusia,…

- Organizatia Natiunilor Unite ar trebui sa ia in considerare crearea unei forte de circa 20.000 de militari din state din afara NATO si de 4.000 de politisti pentru a solutiona criza din Ucraina, releva un nou raport care va fi prezentat oficialilor occidentali in aceasta saptamana, transmite Reuters.…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- O lege menita sa imbunatateasca imaginea Poloniei si care prevede intre altele pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor "lagare ale mortii poloneze" a starnit nemultumire atat in Israel, cat si in Ucraina. Statul evreu a ajuns chiar sa acuze Varsovia ca neaga Holocaustului, comenteaza…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a avertizat marti asupra riscului escaladarii conflictului armat in estul Ucrainei, informeaza agentia Xinhua."Peste tot observam ca partile se pregatesc sa continue conflictul sau chiar sa-l escaladeze", a declarat prin legatura…

- 'Aceasta lege nu trebuie sa puna in discutie respectarea de catre Rusia si Ucraina a acordurilor de pace de la Minsk', a subliniat un purtator de cuvant al diplomatiei franceze intr-un comunicat. Franta a indemnat inca o data 'partile sa respecte armistitiul si sa se angajeze in favoarea…

- Parlamentul ucrainean a votat joi o lege care califica drept 'ocupatie temporara rusa' conflictul armat ce afecteaza de patru ani estul tarii, provocand indignarea separatistilor rusi si proteste la Mosova, unde MAE rus a acuzat Kievul ca se pregateste pentru 'un nou razboi', relateaza AFP.Legea,…

- Fondul Monetar International (FMI) a criticat, intr-o scrisoare publicata luni de presa ucraineana, un proiect de lege ce prevede infiintarea unei Curti anticoruptie, estimand ca modalitatile ei nu vor permite indeplinirea obiectivelor acestei principale masuri cerute de Occident, informeaza AFP.…

- Minoritatea maghiara din Ucraina se teme ca aplicarea noii legi a educatiei, ce prevede ca educatia in limbile minoritatilor va fi disponibila doar in gradinite si scoli primare, va conduce la o asimilare lingvistica fortata, se arata intr-un reportaj publicat duminica de agentia France Presse.Auzindu-i…

- SUA și Ucraina vor incerca sa impiedice sa cada in mainile dușmanului noul armament livrat armatei ucrainene, in special complexele antitanc Javelin, scrie The Wall Street Journal. Publicația arata ca noul armament va fi stocat in depozitele Forțelor Armate ale Ucrainei in locații permanente situate…

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 într-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației în Donbas nu sunt îndeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei în viața politica…

- Occidentul vrea pace, dar ia "foarte serios in calcul" scenariul unui razboi, asa ca Romania ar trebui sa se pregateasca sa ia "decizii complicate, grele, cu ambele variante proaste", afirma Iulian Fota, directorul Colegiului National de Informatii, fost consilier prezidential pe probleme de securitate…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el având o condamnare penala neanulata. Aleksei Navalnîi însa respinge argumentul ca neconstitutional.…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele rus, Vladimir Putin, au avut joi o convorbire telefonica in cadrul careia au convenit sa depuna eforturi pentru a crea conditiile care sa permita intoarcerea observatorilor rusi in estul Ucrainei, au indicat Berlinul si Kremlinul, relateaza agentia Reuters,…

- Aprobarea unui licente pentru export Ucrainei, de catre SUA, care sa ii permita sa cumpere anumite arme de la producatorii americani, ar putea provoca nationalistii ucraineni din est sa declanseze un nou conflict sangeros, a anuntat, joi, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…

- Parlamentul a ratificat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor, comunica MOLDPRES. Documentul a fost semnat la 6 octombrie 2017 de Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan și Seful Serviciului Migrational de Stat al Ucrainei,…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a negat, joi, implicarea militara a tarii sale in conflictul din estul Ucrainei, adaugand ca nu se opune desfasurarii de trupe internationale de mentinere a pacii in Ucraina, informeaza site-ul agentiei Dpa International.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a insistat joi ca nu exista nici un fel de prezenta a armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza agentia DPA. Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei sale de…

- Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei sale de presa anuale.Putin a avut anterior un rol de negociator in convorbirile de pace in numele gruparilor separatiste proruse care luptau impotriva…

- Razboiul din estul Ucrainei a izbucnit din cauza conducerii de la Kiev, care a preluat puterea in urma unei lovituri de stat. Asa a raspuns președintele rus, Vladimir Putin, intrebat de un jurnalist ucrainean ce crede despre situatia din Donbass.

- Un tribunal din Kiev l-a eliberat aseara pe opozantul Mihail Saakașvili, arestat sâmbata, respingând astfel solicitarea Parchetului, care ceruse în acest caz consemnare la domiciliu cu brațara electronica pentru fostul președinte georgian, transmite Agerpres. Saakașvili…

- Mihail Saakașvili a fost eliberat. Un tribunal din Kiev l-a eliberat luni seara pe opozantul Mihail Saakașvili, arestat sambata, respingand astfel solicitarea Parchetului, care ceruse in acest caz consemnare la domiciliu cu brațara electronica pentru fostul președinte georgian, transmite Agerpres .…

- Parlamentul ucrainean a cedat joi presiunii FMI și a creditorilor sai occidentali și a amânat votul asupra unei legi care le-ar fi oferit aleșilor posibilitatea de a revoca anchetatori ai respectatului Birou Național Anticorupție (NABU), scrie paginaderusia.ro cu referire la AFP. Partidul…

- Agresiunea Rusiei in Ucraina nu poate fi noua normalitate in Europa, a declarat ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, in cadrul celei de-a 24-a ședințe a Consiliului ministerial al OSCE de la Viena. „Rusia, prin acțiunile sale, a incalcat toate cele zece principii ale Actului Final de la…

- Un cetațean al Ucrainei, care pe 2 iulie curent a provocat un accident in apropiere de Magdacești, raionul Criuleni, soldat cu trei morți, a fost condamnat la patru ani de inchisoare in R. Moldova. In acea zi, inculpatul, care impreuna cu concubina sa se intorcea din Ucraina la volanul unui „Renault”,…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat vineri desfașurarea "într-un viitor foarte apropiat" a unor referendumuri pe tema aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana și la NATO. El se declara ferm convins ca populația se va pronunța în favoarea intrarii în UE…

- "Recunoaștem, impreuna cu prietenii noștri din Europa, amenințarea activa pe care o reprezinta Rusia renascuta", a declarat secretarul de stat intr-un discurs pe tema relațiilor americano-europene, inainte de un turneu pe Vechiul Continent saptamana viitoare. El va participa printre altele la o reuniune…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, a reafirmat marți angajamentul Statelor Unite de a face face fața "agresiunilor" Rusiei împotriva vecinilor sai din Europa, informeaza AFP citata de Agerpres. Pe de alta parte însa, Tillerson le-a cerut statelor europene sa…