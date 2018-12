Presedintele rus Vladimir Putin, intr-o scrisoare de Anul Nou adresata omologului sau american Donald Trump, a declarat duminica ca Moscova era pregatita pentru dialog in legatura cu o serie larga de probleme, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters. La sfarsitul lunii noiembrie, Trump a anulat brusc o intalnire planificata cu Putin in marja summitului G20 din Argentina, mentionand tensiuni cu privire la incidentul din largul peninsulei Crimeea, cand Rusia a sechestrat trei nave ucrainene si pe cei 24 de membri ai echipajelor, sub acuzatia de patrundere ilegala in apele teritoriale rusesti. "Vladimir…