- Modul in care Assange a fost tratat "lasa deplin impresia unui dispret deschis si grosolan fata de demnitatea umana a celui arestat", a apreciat joi o purtatoare de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Moscova spera ca "toate drepturile lui Julian Assange vor fi respectate", a adaugat…

- Politia britanica a anuntat joi, in jurul pranzului, ca fondatorul WikiLeaks a fost arestat in sediul ambasadei Ecuadorului la Londra, unde Assange se refugiase din 2012 pentru a nu fi extradat in Suedia, unde era acuzat de viol, intr-un dosar inchis intre timp. 'In conformitate cu angajamentul…

