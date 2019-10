Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa-l primeasca pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan marti pentru discutii despre viitorul conflictului sirian, in timp ce un armistitiu intermediat de Statele Unite urmeaza sa expire in cursul noptii, relateaza DPA.



Statele Unite, care la fel ca Turcia sunt membre ale NATO, au cautat sa impiedice un avans al Ankarei in teritoriile detinute de kurzi in nord-estul Siriei in urma retragerii trupelor americane.



Armistitiul de 120 de ore urmeaza sa expire marti noapte.



Discutiile lui Putin cu Erdogan urmeaza sa se concentreze…