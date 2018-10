Stiri pe aceeasi tema

- Putin i-a spus marti consilierului pe probleme de securitate nationala al Casei Albe John Bolton ca Rusia este uimita de "actiuni americane (neprovocate) care sunt greu de numit prietenoase". El a evocat o eventuala intalnire cu Trump la Paris, luna viitoare. Liderul de la Kremlin a declarat la inceputul…

- Cel putin 30 de persoane si-au pierdut viata in urma trecerii uraganului Michael prin patru state din sudul Statelor Unite ale Americii saptamana trecuta, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de autoritatile locale, citat marti de AFP. Douasprezece cadavre au fost descoperite in…

- Controversata reforma a pensiilor prevede o creștere treptata a varstei de pensionare, la 63 de ani pentru femei și 65 pentru barbați, fața de 55 și 60 de ani, in prezent, informeaza TVR. La Moscova, manifestanții au scandat lozinci impotriva reformei pensiilor, inițiata de Executivul rus,…

- ,,Hause of Trump, Haus of Putin” este titlul fara echivoc al carții ziaristului american Craig Unger, care susține ca legaturile dintre liderul de la Casa Alba și cel de la Kremlin sunt mai vechi ,...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, spune ca a primit si el scrisoare semnata de Rudolph Giuliani, care a ajuns si la presedintele Klaus Iohannis. Dragnea sustine ca avocatul lui Trump “pune degetul pe rana” si ca odata cu aceasta scrisoare “Occidentul va privi cu mai multa atenție la abuzurile…

- Acest prim val de sanctiuni americane, care a intrat in vigoare marti, la ora 4.01 GMT (7.01, ora Romaniei), cuprinde blocari ale tranzactiilor financiare si importurilor de materii prime, dar si masuri care penalizeaza achiztii in sectorul auto si aviatiei comerciale. El va fi urmat, in noiembrie,…

- Presedintele SUA a semnat, luni dupa-amiaza, ordonanta executiva prin care sunt reintroduse sanctiunile impotriva Iranului. "Indemnam toate natiunile sa adopte actiuni prin care sa puna regimul iranian in fata urmatoarelor optiuni: fie isi schimba comportamentul amenintator si destabilizator…

- Celebrul actor american, care are are si cetatenie rusa din 2016, a devenit emisarul ministerului rus al Afacerilor Externe in relatiile cu Statele Unite. Ministerul a precizat ca Seagal nu va primi salariu, deci va lucra pe gratis pentru Kremlin. Intr-un comunicat publicat pe pagina oficiala a ministerului…