Casa Judeteana de Pensii Constanta scoate la concurs un post vacant

Casa Judeteana de Pensii Constanta, cu sediul in strada Decebal nr. 13C, organizeaza concurs in data de 21.01.2019, ora 10.00 proba scrisa si in data de 23.01.2019, ora 10.00, interviul, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, gradul… [citeste mai departe]