Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin, intr-o scrisoare de Anul Nou adresata omologului sau american Donald Trump, a declarat duminica ca Moscova era pregatita pentru dialog in legatura cu o serie larga de probleme, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a transmis prin intermediul unei scrisori de Anul Nou destinata omologului sau american Donald Trump ca Rusia este pregatita sa initieze un dialog cu Statele Unite „pe o gama variata de subiecte”, au transmis oficialii de la Kremlin, conform Reuters.

- In cel de-al treilea lor summit, in septembrie, la Phenian, cei doi lideri au convenit ca Kim sa se duca la Seul in ”viitorul apropiat”, fara sa precizeze o data in acest sens. Moon a anuntat ca aceasta vizita ar putea sa aiba loc pana la sfarsitul anului. El a declarat in Parlament ca peninsula…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și omologul sau rus, Vladimir Putin, au discutat despre organizarea unui summit la cel mai inalt nivel intre Statele Unite ale Americii și Rusia la Paris. In același timp, administrația de la Casa Alba și Kremlinul ar discuta despre o posibila vizita a lui Vladimir…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anunțat vineri ca Statele Unite l-au invitat pe președintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita la Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Președintele american Donald Trump se va…

- Donald Trump nu a formulat "nicio acuzatie directa" impotriva lui Vladimir Putin, a asigurat luni Kremlinul, dupa ce presedintele SUA a apreciat in ajun intr-un interviu ca omologul sau rus a fost "probabil" implicat in unele cazuri de otravire, cel mai recent a fostului agent rus Serghei Skripal, relateaza…

- Donald Trump nu a formulat "nicio acuzatie directa" impotriva lui Vladimir Putin, a asigurat luni Kremlinul, dupa ce presedintele SUA a apreciat in ajun intr-un interviu ca omologul sau rus a fost "probabil" implicat in unele cazuri de otravire, cel mai recent a fostului agent rus Serghei Skripal, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a calificat miercuri drept un 'ticalos' si un 'tradator de tara' pe fostul agent dublu rus Serghei Skripal, care a fost otravit impreuna cu fiica sa Iulia in martie in sud-vestul Angliei, afirmand ca acesta a continua sa colaboreze cu serviciile secrete occidentale…