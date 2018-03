Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a avut o noua intrevedere luni, 19 martie, cu ambasadorul Rusiei la Chisinau, Farit Muhametsin. Presedintele tarii afirma ca in cadrul dialogului a fost facut un schimb de opinii privind situatia din politica interna si externa a Republicii Moldova.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat duminica faptul ca Rusia nu detine arme chimice si nu este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele sirian Bashar al-Assad l-a felicitat luni pe importantul sau aliat rus Vladimir Putin pentru victoria "logica" in alegerile prezidentiale de duminica, spunand ca este rezultatul "performantelor sale remarcabile", relateaza AFP. Angajamentul militar al Rusiei din septembrie 2015 in razboiul…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis telefonic omologului sau rus, Vladimir Putin, reales duminica pentru un al patrulea mandat, 'urarile sale de succes pentru modernizarea politica, democratica,...

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, luni, ca Marea Britanie va trebui sa prezinte dovezi privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion Skripal sau sa isi ceara scuze, relateaza site-ul agentiei Tass.

- China, Iran, Kazahstan, Belarus, Venezuela, Bolivia și Cuba se numara printre statele care au trimis cele mai bune urari președintelui rus Vladimir Putin dupa ce acesta a fost reales în funcție.

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei ruse Iulia Skripal…

- Kremlinul a declarat vineri ca acuzatiile Londrei potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ar fi implicat in atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie sunt socante si de neiertat, a informat agentia de presa TASS, relateaza Reuters si AFP.…

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe…

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul…

- Liderii Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Regatului Unit afirma joi, intr-un comunicat comun, ca responsabilitatea atacului cu novocioc, un agent neurotoxic de la Salisbury, pe 4 martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, revine Rusiei - ”singura explicatie plauzibila”, relateaza BBC…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta 'in zilele urmatoare' masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei, intrucat 'totul duce la convingerea' ca Rusia este 'responsabila', potrivit lui, informeaza France Presse. 'Condamn…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat, joi, solidaritatea cu Marea Britanie fata de concluziile privind implicarea Rusiei in atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul televiziunii France 24.

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a facut apel catre aliatii Regatului Unit pentru sustinere, Marea Britanie pregatindu-se pentru raspunsul Rusiei la expulzarea in masa a diplomatilor Kremlinului de pe teritoriul britanic. El a declarat ca "toate tarile responsabile” au o obligatie de a…

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters.

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sk...

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat marti ca priveste "cu cea mai mare seriozitate" acuzatiile Londrei la adresa Moscovei in afacerea otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. "Cancelarul condamna ferm acest atac, afirmand ca priveste cu cea mai mare seriozitate…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni, in fata Parlamentului britanic, ca "foarte probabil" Rusia este responsabila pentru otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal si a cerut Moscovei explicatii pana la sfarsitul zilei de marti, scrie AFP.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a sfatuit, luni, Londra sa-si ”clarifice lucrurile” cu privire la otravirea fostului agent dublu rus in Anglia inainte de orice discutie cu Moscova pe aceasta tema, relateaza AFP.Intrebat de BBC despre o eventuala responsabilitate a Rusiei in otravirea lui…

- Otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia 'nu este problema' Rusiei, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. Potrivit mai multor publicatii britanice, premierul britanic Theresa May, care va…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica...

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a dorit sa raspunda atunci cand a fost intrebat daca stia despre campania elaborata de a se interveni in alegerile prezidentiale americane din 2016 care a avut drept consecinta punerea sub acuzare a 13 cetateni rusi, declarand intr-un interviu pentru NBC ca acestea…

- Marea Britanie va raspunde in mod adecvat daca dovezile vor indica faptul ca Moscova a fost implicata in atacul cu neurotoxina asupra fostului spion rus si a fiicei sale, atac ce a avut loc in sudul Angliei, a declarat joi prim-ministrul britanic Theresa May, in ceea ce reprezinta avertismentul venit…

- Ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, a declarat joi ca guvernul de la Londra va face totul pentru ca persoanele vinovate de tentativa de ucidere a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia "sa fie aduse in fata justitiei", relateaza AFP. "Ne angajam sa facem…

- In legatura cu istoria otravirii in Anglia a fostului ofițer rus de informații militare Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea serviciilor secrete britanice și mai tarziu schimbat pe spioni ruși demascati in SUA, nu putem sa nu ne amintim despre amenințarile deschise pe care…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut luni omologului sau rus Vladimir Putin 'sa ia masuri reale si concrete' pentru ca regimul sirian sa 'accepte fara ambiguitate' armistitiul in enclava rebela Ghouta Orientala, relateaza AFP. Intr-o convorbire telefonica, Emmanuel Macron i-a solicitat…

- Presedintele rus Vladimir Putin, omologul sau francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au indemnat duminica, intr-o convorbire telefonica, la ‘continuarea eforturilor comune’ pentru punerea in aplicare a armistitiului in Siria si au convenit sa ‘intensifice schimbul de informatii’…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si cu presedintele iranian Hassan Rouhani in luna aprilie, in Turcia, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-urile agentiilor Tass si Anadolu.

- Un localnic in varsta de 22 de ani a deschis focul cu o arma de vanatoare in timpul unei slujbe religioase la o biserica ortodoxa din orasul Kizliar, omorand cinci femei si ranind alte patru persoane. El a fost impuscat mortal de politie.Gruparea jihadista l-a descris pe atacator ca fiind…

- Presedintele american Donald Trump a criticat FBI dupa atacul din Florida, soldat cu uciderea a 17 persoane intr-un liceu. El a apreciat ca politia federala a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prezentat condoleante rudelor celor decedati in accidentul aviatic de la Moscova si a cerut crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS.Citește…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat telefonic, vineri, despre procesul de pace din Siria si despre criza din estul Ucrainei, potrivit unui comunicat de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat in gluma, marti, ”vexant” faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile sa fie sanctionate de Washington, pe care a catalogat-o drept un ”act inamical”, dar a exclus pentru moment masuri de retorsiune, relateaza AFP. ”Este, bineinteles, un…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ucraina continua provocarile la granita de langa Peninsula Crimeea, iar instalarea sistemului antiaerian S-400 in regiune este o masura de securitate luata de Rusia si nu reprezinta o amenintare, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP."Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi…

- Gruparea terorista Stat Islamic a revendicat atacul de miercuri, dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldat cu ranirea a 13 persoane, conform unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda Amaq, potrivit Hotnews. Presedintele rus Vladimir Putin afirmase, joi, ca atacul este ...

- Vladimir Putin se foloseste de riscul suplimentarii sanctiunilor americane impotriva Rusiei pentru a ii incuraja pe rusii bogati sa repatrieze o parte din activele pastrate de acestia in strainatate, care, potrivit unor estimari, ar depasi 1.000 de miliarde de dolari, relateaza Bloomberg.Presedintele…