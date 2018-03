Putin i-a felicitat pe locuitorii Crimeii pentru restabilirea "dreptăţii istorice" Alegerile prezidentiale ruse au loc duminica, exact in ziua in care Rusia va marca patru ani de la anexarea Crimeei, aprobata in martie 2014 de populatia acestei peninsule ucrainene majoritar rusofone, intr-un referendum nerecunoscut de catre comunitatea internationala. In epoca sovietica, Crimeea a fost retrasa din punct de vedere administrativ din Rusia si data Ucrainei.



”Prin decizia voastra, voi ati aratat lumii intregi ceea ce este o adevarata si nu o falsa democratie, ati venit la referendum, ati luat decizia si ati votat pentru viitorul vostru sial copiilor vostri”, a lansat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

