Putin, după încetarea Tratatului INF: Rusia va fi constrânsă să producă noi rachete dacă SUA o vor face 'Rusia va fi constransa sa dezvolte rachete similare' cu cele ale SUA, a declarat presedintele rus intr-un comunicat, dand ordin ministerelor Apararii si de Externe, precum si serviciilor de informatii ruse sa urmareasca 'cu atentie' initiativele luate de Washington in acest domeniu. Presedintele rus a asigurat ca actiunile Moscovei vor avea un 'caracter exclusiv de reciprocitate' si a acuzat Washingtonul ca a recurs la un pretext 'inventat' pentru a se retrage din INF. 'Rusia este obligata sa constate cu regret ca retragerea unilaterala a SUA, sub un pretext inventat, din Tratatul privind… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

