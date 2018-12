Vladimir Putin ameninta cu dezvoltarea unor noi rachete cu raza intermediara de actiune, daca SUA ies din Tratatul nuclear INF. Aceasta reactie iritata a presedintelui rus are loc la o zi dupa ce secretarul de Stat american Mike Pompeo, care da asigurari ca Rusia incalca Tratatul INF, a dat Moscovei un ultimatul de 60 de zile sa se conformeze, amenintand ca altfel Statele Unite se vor retrage din acord.



”Astazi, in mod vizibil, partenerii nostri americani cred ca situatia s-a schimbat in asa masura incat trebuie sa detina asemenea arme”, a avertizat presedintele rus, potrivit unui…