- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni decretul privind instituirea starii exceptionale pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de 60 de zile, in urma sechestrarii duminica a trei nave ale Fortelor maritime ucrainene de catre garzile de coasta ruse in Marea Neagra, in apropiere de stramtoarea…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat luni ca va propune parlamentului de la Kiev sa instituie legea martiala dupa ce armata rusa a atacat si a arestat trei nave ale Fortelor navale ucrainene in Marea Neagra.

- Fortele navale ucrainene au anuntat ca fortele speciale ruse au capturat trei dintre navele lor in Marea Neagra, relateaza Reuters si AFP, precizand ca doi marinari ucraineni au fost raniti in incident. Presedintele ucrainean Petro Porosenko a denuntat un act agresiv al Rusiei vizand o escaladare premeditata…

- Potrivit fortelor navale ucrainene, doi dintre marinarii din echipajele navelor sale au fost raniti in incidentul cu Rusia. Anterior, fortele navale ucrainene anuntasera ca un singur marinar ucrainean a fost ranit dupa deschiderea focului de catre rusi asupra navelor ucrainene din stramtoarea Kerci,…

