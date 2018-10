Stiri pe aceeasi tema

- Doctrina nucleara a Rusiei nu stipuleaza un atac preventiv, dar Moscova este determinata sa raspunda la un atac al unui potential agresor, a declarat Putin, la o intalnire a Clubului de Discutii Valdai, la Soci. „Conceptul nostru este sa raspundem la un atac. Pentru cei care stiu, nu trebuie…

- Rusii 'vor merge in Paradis' in caz de razboi nuclear, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, negand orice ambitii razboinice, dar avertizand ca orice agresor care va dori sa loveasca tara sa cu arma atomica va fi 'distrus', potrivit AFP. 'Agresorul trebuie sa inteleaga…

- “Federatia Rusa este un stat iubitor de pace, care nu are si nu poate avea planuri agresive”, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, asistand la etapa principala a manevrelor militare Vostok-2018, cele mai ample organizate de Moscova in ultimii aproape 40 de ani, conform agentiilor ruse de…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…

- Prim-ministrul Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca o potentiala aderare a Georgiei la NATO ar putea declansa "un conflict teribil”, oficialul rus intrebandu-se de ce ar lua alianta o astfel de decizie, scrie Reuters."Aceasta decizie ar putea provoca un conflict teribil. Nu inteleg de ce…

- Un avion neindentificat s-a apropiat periculos de mult de o aeronava rusa de pasageri A-330 a companiei companiei iFly, care zbura din Antalya la Moscova, informeaza joi agentia de presa RIA Novosti. 'In zona de responsabilitate a serviciilor turce de control al traficului aerian deasupra apelor…