- Maria Butina, care a pledat vinovata la acuzatia ca este agenta rusa, a fost condamnata vineri la 18 luni de inchisoare de catre un tribunal de la Washington, dupa ce s-a infiltrat in aparatul politic american prin legaturi cu NRA, puternicul lobyy american al armelor, relateaza AFP.

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a decernat vineri un titlu universitar "prietenului" sau Vladimir Putin, cu prilejul unei vizite a liderului rus la Beijing, relateaza AFP. Diploma de doctor honoris causa al universitatii Tsinghua din Beijing i-a fost decernat lui Putin de unitatea de…

- Initiativa 'Noului Drum al Matasii' (Belt and Road Initiative, BRI) este in deplina armonie cu interesele Ungariei, a declarat joi prim-ministrul Viktor Orban, cu prilejul discutiilor avute la Beijing cu omologul sau chinez Li Keqiang, transmite MTI. Premierul ungar a afirmat ca este 'o…

- Rusia a luat o decizie șocanta! In saptamanile care urmeaza, țara condusa de catre Vladimir Putin se va deconecta de la rețeaua globala Internet. Deconectarea va fi de scurta durata și face parte din planurile Moscovei de a se pregati pentru un eventual razboi cibernetic.

- Federatia Rusia se va retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) in urmatoarele sase luni, ca parte a raspunsului simetric dat retragerii SUA din acest tratat, a declarat miercuri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, informeaza Reuters, care citeaza agentii de presa ruse.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi.

