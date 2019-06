Putin a denuntat "tentativele de a alunga brutal Huawei de pe pietele internationale", in cadrul sesiunii plenare a forumului economic de la Sankt Petersburg, in prezenta omologului sau chinez, Xi Jinping.



"Deja in unele cercuri se vorbeste de primul razboi tehnologic din epoca digitala", a adaugat liderul de la Kremlin.



La randul sau, presedintele chinez a asigurat ca Beijingul este gata sa "impartaseasca" tehnologia 5G "cu toti partenerii sai", in pofida neincrederii cu care se confrunta in prezent gigantul chinez al telecomunicatiilor.



In mai, administratia presedintelui…