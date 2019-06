Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat sambata ideile de libertate sexuala si de libertate a genului "impuse" - potrivit lui - oamenilor, care le-ar fi in majoritate ostili, potrivit AFP.



"In unele tari europene, unde se spune parintilor ca fetele nu mai pot purta fuste la scoala.Ce-i asta?", a declarat Putin in cursul conferintei de presa la finalul summitului G20 de la Osaka, in Japonia.



"Aceasta idee progresista incepe sa fie depasita", a apreciat presedintele rus, care provocase deja un val de reactii estimand intr-un interviu publicat in ajunul summitului in Financial…