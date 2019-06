Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a apreciat vineri ca ''nu exista nicio presiune'' pentru a solutiona tensiunile dintre SUA si Iran care au creat ingrijorari privind o escaladare a acestora in regiunea Golfului, relateaza AFP. ''Avem mult timp. Nu este nimic urgent, au timp",…

- Pe 18 iunie, Angela Merkel a fost vazuta tremurand in momentul in care il primea pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita in Germania, dar ulterior a declarat ca s-a simtit mai bine dupa ce a baut trei pahare de apa, sugerand ca fusese deshidratata. Continentul european,…

- Donald Trump și Vladimir Putin se vor intalni maine, 28 iunie, in cadrul Summitului G20 din orașul japonez Osaka. Anunțul a fost facut de administrația de la Washington, care a menționat ca președinții Statelor Unite și al Federației Ruse vor discuta despre stabilitatea

- Președintele american Donald Trump va efectua cel puțin opt întâlniri bilaterale în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, a transmis un oficial al Administrației de la Washington, scrie Mediafax, citând Reuters. Donald Trump planuiește…

- Ideea privind posibilitatea unei intalniri intre presedintii Rusiei si SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, in marja summitului G20 de la Osaka (Japonia) luna aceasta este incerta si nu au existat discutii bilaterale despre detaliile unei astfel de intrevederi pentru moment, a declarat marti…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, incepe vineri un turneu european cu o prima oprire in Germania, pentru o vizita care a fost amanata in ultimul moment la inceputul lui mai, relateaza Reuters si AFP. Mike Pompeo urmeaza sa se intalneasca vineri in capitala germana cu omologul sau Heiko Maas…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-ar putea sa abordeze in cursul vizitei sale programate marti, la Soci, problema unei intalniri intre presedintii rus si american, Vladimir Putin si respectiv Donald Trump, in marja reuniunii G20 de la Osaka (Japonia) in iunie, a declarat pentru agentia RIA Novosti…

- Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor diplomatice in formatul Normandia (cu participarea Frantei, Germaniei, Ucrainei si Rusiei), lansat in 2014 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei. "Cred ca ar trebui sa continuam lucrul in acest format", a spus ea, recunoscand totodata…