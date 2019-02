Putin da bunastare la tot poporul si ameninta SUA si aliatii

Stiri pe aceeasi tema

- Noile arme rusești sunt superioare celor americane si sunt construite la un cost mult mai mic, a declarat, miercuri, ministrul apararii rus Serghei Soigu, imediat dupa discursul anual al presedintelui Vladimir Putin in fata camerelor reunite ale parlamentului federal.

- Alianta Nord-Atlantica a respins miercuri ca "inacceptabile" amenintarile presedintelui rus Vladimir Putin, care a spus ca ia in calcul desfasurarea de rachete capabile sa loveasca "teritoriile unde se afla centrele de decizie" ale NATO, relateaza DPA."Amenintarile Rusiei de a lua ca tinta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri ca Rusia ia in calcul desfasurarea de rachete capabile sa loveasca 'teritoriile unde se afla centrele de decizie', in cazul in care SUA vor instala noile...

- CHIȘINAU, 20 feb - Sputnik. Președintele rus considera ca una dintre cele mai importante probleme cu care se confrunta statul rus este cea demografica. În cadrul mesajului sale catre Adunarea Federala, Vladimir Putin a vorbit despre un nou program de susținere a instituției familiei pentru…

- Kremlinul ar trebui sa joace un rol de prim-plan in rapul rus si in cultura tineretului, in loc sa-l cenzureze, sustine Vladimir Putin, afirmatii care vin in urma unei retinerii a rapperului Husky, ale carui texte critica dur Guvernul. Evident, Putin nu a cazut brusc in pasiunea pentru rap, dar stie…

- Daca SUA pun capat Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF) si se doteaza cu un arsenal de rachete cu raza medie de actiune, Rusia va incepe sa produca arme similare, a declarat ieri liderul de la Kremlin. Vladimir Putin a afirmat ca ”intelege” dorinta americanilor de a se retrage din…

- Rusia va reactiona simetric in cazul in care Statele Unite vor dezvolta noi tipuri de rachete dupa eventuala retragere din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a avertizat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, observand ca Pentagonul are deja in planul bugetar un proiect balistic.Vladimir…

- Previzibil, intalnirea celor mai puternice economii ale lumii s-a incheiat umbrita de recenta criza ruso-ucraineana si razboiul comercial dintre SUA si China. Dispute geopolitice si comerciale care nu l-au impiedicat insa pe printul mostenitor Mohammed bin Salman sa faca o figura aparte la Buenos Aires,…