Interesele Washingtonului in Asia au servit drept motiv pentru iesirea SUA din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) si nu incalcarile prevederilor pactului de catre Rusia, a declarat joi seara presedintele rus Vladimir Putin intr-o reuniune a Clubului international de discutii Valdai, desfasurata la Soci, pe coasta rusa a Marii Negre, potrivit Interfax si RIA Novosti.



In acest context, Putin a mentionat ca militarii americani au invocat primii desfasurarea de rachete in Asia si astfel 'a devenit clar care a fost cauza principala a retragerii SUA din Tratatul INF'.

…