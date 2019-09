Putin consideră că divizarea Kosovo este singura soluție corectă ​Președintele rus Vladimir Putin considera ca divizarea Kosovo este singura soluție corecta care va asigura pacea în aceasta regiune. Moscova a declarat pentru prima data ca Kremlinul este în favoarea convenirii unui compromis care, dupa cum subliniaza ei, nu va fi un precedent, potrivit B92.rs, citat de Rador.



- Moscova sustine un compromis și o soluție propusa de Serbia. De asemenea, suntem gata sa ne implicam în negocieri. Acestea sunt opiniile Kremlinului citate de surse diplomatice.

Ambasadorul Rusiei în Serbia, Aleksandr Botan-Harcenko, a confirmat ca Putin… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

