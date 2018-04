Puţin cîte Putin In paginile auto-proclamatului ” lider al presei iesene ” putem citi periodic, de ceva vreme, texte din care aflam lucruri ingrozitoare : cine critica cumva ( Doamne-fereste … ) SRI, DNA, SIE & co e omul Moscovei lui Putin ; propaganda kremlineza e foarte agresiva si diversa, pregatind zi de zi o viitoare invazie a Rusiei pe plaiurile noastre. Ptiu, ptiu, chiei, drace ! Printre canalele de presa care fac parte din aparatul de propaganda rusesc e enumerat, in primele rinduri, site-ul Sputnik.md, cu varianta lui .ro. E un fapt vizibil cu ochiul liber, pentru cine are oleaca de minte. Bizar e altceva… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- O persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit miercuri la un centru comercial in partea de est a Moscovei, conform informatiilor agentiei de stiri TASS, scrie Reuters. Incendiul a fost stins, conform unei surse din cadrul serviciilor de urgenta, titreaza News.ro. Agentia de stiri RIA a informat…

- Duma de Stat a Federatiei Ruse a aprobat candidatura noului ambasador rus la Chisinau, dupa ce mandatul lui Farit Muhametsin a expirat. Noul reprezentant al Moscovei in Republica Moldova va fi experimentatul diplomat Oleg Vasnetov.

- Duma de Stat a Federatiei Ruse a aprobat candidatura noului ambasador rus la Chisinau, dupa ce mandatul lui Farit Muhametsin a expirat. Noul reprezentant al Moscovei in Republica Moldova va fi experimentatul diplomat Oleg Vasnetov.

- Compania Antibiotice a obținut locul al III-lea la Gala “Romanian CSR Awards 2018”, la categoria Parteneriat Intersectorial pentru proiectul “Bursele Știința și Suflet”. Evenimentul organizat de CSR Media a avut loc pe 28 martie 2018, la Palatul Ghica Tei din București, fiind premiate cele mai bune…

- Ultima mișcare a Rusiei conduse de președintele Vladimir Putin a luat prin surprinderea comunitatea internaționala și a creat panica la granița Federației. Anunțul despre intențiile Moscovei vine intr-un context internațional și așa tensionat, in care Rusia este ținta unor masuri diplomatice punitive,…

- Acestea au fost cele mai bune glume de 1 aprilie. Biroul Parlamentului Uniunii Europene de la Londra a distribuit, duminica, pe Twitter o știre conform careia culoarea pașaportelor din Uniunea Europeana va deveni albastra. In aceeași zi, pe internet a aparut o oferta-gluma de calarit impreuna cu Vladimir…

- Sa știți ca s-au incalcit trebile pentru desemnarea celui de-al doilea vice. Ca nici dom Mișu n-ar mai vrea un aparatnic din partidoi, dupa ce l-o tratat, cum l-o tratat, așa ca ar fi unu mai bun la vecinii de coaliție, pastoriți cu abnegație de Vosganian. Socoteala ar fi cam așa, Varu o da la pace…

- Avioane militare dotate cu armament antisubmarin au survolat continentul nord-american, in apropiere de Polul Nord, a anuntat miercuri dupa-amiaza ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia de presa Sputnik. Este prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece cand Rusia efectueaza zboruri…

- ANM a actualizat, cu puțin timp in urma, avertizarile meteo pentru regiunea Moldovei. Astfel, pana la ora 15, județele Vrancea, Bacau, Vaslui, Iași și Neamț se vor afla sub Cod galben, iar județul Galați, sub Cod portocaliu. Fenomenele vizate sunt ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului…

- Nu știm daca aveți cunoștința, dar fosta soața a fostului șaf de la trei litere din targul nostru sta la Brucseles pe o leafa de cateva mii bune de epuroi pentru o slujba in domeniul juridic, taman unde se da ora egzacta in Europa. Ca tot omu’, te intrebi cum naiba, Doamne iarta-ma, o seama au un noroc…

- Printre juvaierurile iesene care l-au insotit pe ex-pesedistul primar Chirica in epocala lui vizita din judetul american Texas s-a numarat si marele analist al GDS, marele jurnalist de la ” 22 ” si ” Ziarul de Iasi “, marele comentator de politica externa, interna si cum o mai fi ea Aaandii Laaazeescuuu…

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe care SUA…

- Se știe ca fotoliul de manager la stat, pe langa duiumul de belele cu frecvența zilnica și de doua ori pe zi chiar, mai inseamna și un salariu bimbaș, cu multe zerouri uitate dupa o țifra, astfel incat posesorul mai uita de șuturile luate ori care trebuie sa le dea și se mai da in stamba, mai cu seama…

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o 'incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale' privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie, relateaza AFP. ''Aliatii…

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, dupa ce premierul britanic Theresa May a dat luni un ultimatum Moscovei ca pana marti…

- Echipa procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele ruse in alegerile americane din 2016, a strans probe potrivit carora o intalnire care a avut loc in ianuarie, in Seychelles, a reprezentat o incercare de stabilire a unui canal secret de comunicare intre Administratia Trump si Kremlin.…

- Cei care n-au absolvit Școala Profesionala de Plantat Nuci in Pereți au ris și cu dosul curții, citind trasnaia de pe afișul unui concert al filarmonicii ieșene, cea pastorita de maestrul vinatorii, dughelii, ghiolbaniei și gonflarii – eternul Buj Prelipcean, zis și „ nea dom’ maestru’ directoru’ “.…

- Primarachele bahluiez de calibru redus ( nu doar fizic ) s-a pozat recent la o sarbatoare evreiasca, Purim. Cu o diploma in mina. Ca doar un napoleon de buzunar ca el n-o sa umble prin tirg cu mina goala, ca toți neispraviții, așa si am io bini, maai … Cu ce ocazie pe-acolo ( mai ales ca in tot Iașul…

- Amenintarile lui Vladimir Putin la adresa statelor membre NATO sunt ”inacceptabile” si nu contribuie la scaderea tensiunilor, a apreciat Alianta Nord-Atlantica vineri, la o zi dupa ce presedintele rus a anuntat dezvoltarea unor noi arme nucleare, relateaza Reuters.Putin, care a denuntat in…

- Viceprimarul ALDE-ist Radu Botez a anunțat ca-și face adapost anti-atomic, zice presa bahluieza. In traducere pentru liberalul Costica Șerban : “anti-atomic “ nu inseamna ca o sa se lupte cu atomii, ci ca vrea sa se apere de o bomba / racheta atomica / nucleara. Cred ca insipidul taricenist vosganianic…

- Da, știu ca așa-zisul șef județean al liberalilor ieșeni, deputatul Costel Alexe, e un baiet care a fost distribuit de soarta intr-un film greșit : in loc sa spele mașini ori sa dirijeze circulația in intersecții, a ajuns parlamentar și președinte al PNL Iași, ca sa faca de rușine un oraș unde prefect…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a afirmat vineri ca sanctiunile suplimentare pe care Casa Alba intentioneaza sa le impuna Rusiei ar putea interveni in urmatoarele saptamani, relateaza AFP. "Vreau sa subliniez ca lucram si la sanctiunile impotriva Rusiei", a declarat…

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, au anuntat miercuri inalti responsabili ai Administratiei Trump, respingand acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Greii din politica care au SCAPAT de vigilența…

- Tot din intimitatea tandemului pomenit, dom’ vice Hara o gasit de cuviința ca nu-i ajung chioșcurile plantate in urbe și ar mai vrea cateva, ca vin vremuri de bejenie cu cod maro și presiuni negative supt zero in buzunare. Așa ca, dupa o șueta cu Chiri, ar fi adus-o din concediu medical pe șafa de la…

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, au anuntat miercuri inalti responsabili ai Administratiei Trump, respingand acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Diva saptamanii este o tanara focoasa de 19 ani, o ieseanca nascuta si crescuta in urbea celor sapte coline. Sinceri sa fim, Cristina Ciobotariu ne-a cucerit pe loc cu pozele in care-si etaleaza formele, dar si cu privirea-i seducatoare de vedeta de Hollywood. Tot fotografiile postate pe pagina de facebook…

- FBI acuza 13 ruși de implicate in alegerile din Statele Unite și trei comanii ruse au fost numite de catre procuroul special Robert Mueller, cel care efectueaza o ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile din 2016. Intre timp, președintele Donald Trump a scris pe Twitter ca echipa sa de campanie…

- De cand parlamentarii aleși, … cum au fost aleși, și-au marit lefurile, diurnele, indemnizațiile și cate mai au, cei ce stau pe margine și nu s-au bagat cand trebuia, au inceput sa regrete. Cateva mii de epuroi moca pe luna, pentru plimbat in capitala, stat degeaba și mancat de pleașca, nu-i chiar…

- Daca dom primare de la noi s-o lepadat de partid sau invers, lumea se intreaba ce-o sa faca domnia sa fara palma partidului și daca o sa caute alte palmi de pus la locuri moi, pe la concurența. Și cum potențialii cu capacitate de absorbție ar fi cei de la partidul cu sageata erecta-n vant, s-au trezit…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- Pericolul militar, inexistent „Exista o politica pe care o are Rusia și care nu se refera la Romania in special. E o politica la tot ceea ce inseamna frontiera Vestica a Rusiei și Estica a Uniunii Europene. In ultima perioada au avut loc anumite evoluții pe plan militar, inclusiv manevre…

- N-am vazut actele din care sa rezulte ca PSD-istul cu pedigri PRM-ist Cristian Stanciu a cumparat telviziunea TELE M. Nici pe cele din care sa rezulte ca marelui deontolog de dreapta Florin Ghetau i s-au extirpat glandele decentei jurnalistice, implantindu-i-se in schimb cele ale obedientei cu franjuri…

- Ca sa priceapa si ba’etii din Pacuret, care ie fanii lu’ maiextrul di care vorbim aici’sa : Pico della Mirandola a fost un mare jmecher, care a trait acu’ nijte sute de ani, in Italia, si le dadea ceata la toti, ca stia o multime de chestii complicate. Si culturale. Benga, frate ! Dar nu disperati,…

- Dom’ Vasile, cel cu boxu’, a prins gustul puterii și tare s-ar mai aburca pe fotelul lui dom Maricel de la „partid“, ca și așa nu se simte bine la dosare și e vorba de niște alegeri pe genunchi ca sa nu ramana obștea județeana fara calauza. Și cum treaba asta nu se face cat ai da un pumn, carismaticul…

- Ne mai miram ca ne pleaca bunatați de asistente peste granița, dar cum sa nu plece, daca cei ce ar trebui sa aibe grije de ele iși bate joc, le aburește cu sindicatul, iar in vremea asta unii iși face mațu ranga și restu mananca covrigi cand au timp. Ca nu mai departe, zice lumea, șafu Sanitasului,…

- Cine credea ca junele dom primare de la noi nu e om de lume, bașca inițiat in dansuri de soțietate, se afla intr-o mare greșeala. Nu demult, la o sindrofie cu muzici și chiuituri, domnia sa o nimerit sa fie contemporan cu … doamna procuror ce are in pastorire dosaroiu cu mașinetele Skoda. Și unde mi-o…

- La Moscova au fost facute apeluri in masa despre "minarea" cladirilor. Numarul acestor obiecte a ajuns deja la 19, printre care și cladirile Consiliului Federației și Dumei de Stat. Potrivit Agenției de Știri TASS, in lista obiectelor "minate" au nimerit și edificiile Departamentul de Finanțe al Moscovei,…

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- Am mai scris despre simpaticul nostru dom’viceprimare Gabi, despre cum ca s-ar deda la biznisuri imobiliare și se pare ca-i merge bine. Mai nou, zice o seama da inși, umbla la o noua combinație cu un teren din spatele casei celor cu ochi albaștri in care ar fi bagat și nenea Terciu. Și cum la treaba…

- Scria cineva pe Facebook, ca moldovenii sunt bogați. Cica, sarbatoresc cate Craciunul de doua ori, Anul Nou de doua ori, dar mai au și doua fețe. Sunt de acord cu cele doua fețe ale moldoveanului. Cat despre sarbatori, odata cu revelionul, la mine se incheie perioadata sarbatorilor de iarna, așa ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS. Printr-un alt…

- Proaspat numita joi, 18 ianuarie, pentru un nou mandat interimar la conducerea Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, dr. Cristina Iacob Atanasoaie a avut o revelație: toate necazurile spitalului, toate problemele care (re)apar, toate neajunsurile sunt din cauza… presei. Din cauza presei care,…

- Reprezentanții Biroului Relații cu Diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova s-au intilnit cu moldovenii din unele regiuni ale Rusiei: Moscova și regiunea Moscovei, regiunile Tiumen, Kostroma, Lipetsk și Reazan. Reuniunea a avut loc la invitația conducatorului Autonomiei сultural-naționale…

- Profit de istorica clipa și va narez 3 prostioare despre Eminescu, Creanga și… Nichita Stanescu, ”subtilizate” de la ultimul junimist din Iași, pe numele sau Constantin Meissner, profesor, director și ministru, cu ultimul domiciliu in Fundacul Buzdugan. Pariez cu dvs. ca nu ați mai auzit amintirile…

- In anturajul lui dom Chirila de la cejeu sau mai corect spus sub aripa-i ocrotitoare cam de dimensiunile uneia de la Airbus 380, merge vorba ca s-ar adaposti și un Benone care se ocupa-n timpul liber de paza și ordinea din regiune, de pe scaunu de vice, dar de mare fost viitor pentru scaunu cel mare,…

- Printre alți papagali bahluiezi care și-au dat cu parerea despre anul care a trecut, Radu Botez, viceprimar al așa-zisului municipiu Iași, a emis unul dintre cele mai constipate și babești raspunsuri : ” A fost un an bun. Clima in Romania a fost prielnica agriculturii, nu am avut cutremure semnificative,…

- Volumul coordonat de Oltita Cintec, intitulat Trei texte de teatru pentru publicul tanar, cuprinzand piesele de teatru "Cenusareasa", "Scufita rosie" si "Pinocchio" de Joel Pommerat, a aparut anul trecut la Editura Timpul din Iasi, fiind editat cu prilejul Festivalului International de Teatru pentru…

- CHIȘINAU, 2 ian — Sputnik. Biserica Ortodoxa face astazi pomenirea Sfântului Ioan de Kronștadt, sfântul care a prevestit în 1901 evenimentele tragice prin care urma sa treaca peste câțiva ani Rusia, dar și despre omorul ritualic al țarului Nicolai al II-lea. © Facebook…