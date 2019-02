Putin către americani: Suntem GATA de o nouă criză Criza din 1962, la care s-a referit liderul de la Kremlin, a izbucnit cand Moscova a reactionat la desfasurarea unor rachete americane in Turcia, trimitand rachete balistice in Cuba, ceea ce a dus la o confruntare care ar fi putut declansa un razboi nuclear. Dupa mai mult de o jumatate de secol, tensiunile sunt din nou in crestere intre Rusia si SUA. Rusii se tem ca americanii ar putea instala in Europa rachete nucleare cu raza medie de actiune, odata ce tratatul INF (privind fortele nucleare intermediare) isi inceteaza valabilitatea. Comentariile lui Putin au fost precedate de un avertisment… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

