Putin avertizeaza SUA: Daca recurg la forta impotriva Iranului declanseaza o catastrofa

Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat joi imporiva unei "catastrofe", in cazul unei recurgeri la forta a Statelor Unite impotriva Iranului, dupa ce o drona americana a fost doborata deasupra teritoriului iranian.



"Statele Unite spun ca nu exclud un recurs la forta (...) . Asta ar fi o catastrofa pentru regiune. Ar provoca o aprindere a violentelor si cresterea numarului de refugiati", a declarat Vladimir Putin in "Linia directa", o sesiune anuala de intrebari si raspunsuri cu populatia, in direct, la televiziune.



"Consecintele ar fi triste si pentru cei care ar face o…