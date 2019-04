Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin promite sa retrezeasca la viata gloria spatiala a Rusiei printr-o suplomentare a fondurilor alocate dezvoltarii tehnicilor de varf in domeniul rachetelor cu raza lunga de actiune, relateaza The Associated Press. Guvernul urmeaza sa aloce mai multi bani dezvoltarii…

- Presedintele american Donald trump afirma ca ”nu stie nimic despre WikiLeaks”, in pofida faptului ca a laudat in numeroase randuri site-ul specializat in dezvaluirea informatiilor clasificate, relateaza The Associated Press.

- Procurorul special Robert Mueller ”nu il exonereaza in mod clar si explicit pe presedintele” Donald Trump in ancheta rusa, a declarat duminica presedintele Comisiei Jurdiciare din cadrul Camerei Reprezentantilor Jerry Nadler, care a primit o scrisoare in care secretarul Justitiei Bill Barr prezinta…

- In data de 28 august 2018, Vladimir Putin a vizitat al doilea cel mai mare oras din Rusia, Omsk. Presedintele rus a vizitat centrul orasului si a vorbit cu cetatenii despre probleme cu care acestia se confrunta, in special lipsa locurilor de munca.

- Președintele american Donald Trump a declarat joi, in cadrul conferinței de presa de la Hanoi, ca nu exista inca planuri pentru un al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Citește și: Și la ei este ca la noi: Premierul Canadei…

- Retragerea anuntata de presedintele SUA Donald Trump a 2.000 de membri ai fortelor americane din Siria este considerata un "pas pozitiv" de catre Iran, Turcia si Rusia, a declarat joi Vladimir Putin dupa un summit cu liderii din cele trei tari, relateaza AFP. ''Discutiile s-au…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la de...