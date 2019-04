Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a asistat la lansarea unui nou tip de submarin, care urmeaza sa fie echipat cu viitoare drone submarine nucleare - o arma apocaliptica ce poate provoca un tsunami devastator, relateaza The Associated Press, citata de news.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin promite sa retrezeasca la viata gloria spatiala a Rusiei printr-o suplomentare a fondurilor alocate dezvoltarii tehnicilor de varf in domeniul rachetelor cu raza lunga de actiune, relateaza The Associated Press. Guvernul urmeaza sa aloce mai multi bani dezvoltarii…

- In data de 28 august 2018, Vladimir Putin a vizitat al doilea cel mai mare oras din Rusia, Omsk. Presedintele rus a vizitat centrul orasului si a vorbit cu cetatenii despre probleme cu care acestia se confrunta, in special lipsa locurilor de munca.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la de...

- Intr-un articol publicat in saptamanalul armatei ruse 'Zvezda', Leonkov critica mass-media occidentale care, citand diversi analisti si experti, incearca sa puna la indoiala capacitatile de lupta ale celor mai noi arme rusesti, precum racheta balistica hipersonica de inalta precizie 'Kinjal' ("Pumnalul"),…