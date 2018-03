Stiri pe aceeasi tema

- Proaspat reales președinte al Rusiei pentru urmatorii șase ani, Vladimir Putin a anunțat ca interesul sau pentru urmatorii ani va fi buna-starea populației și ca nu dorește o cursa a inarmarii așa ca va scadea investițiile in armament, scrie AFP: Putin susține ca va face tot posibilul pentru a rezolva…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat duminica faptul ca Rusia nu detine arme chimice si nu este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul…

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters.

- Presedintele rus in exercitiu Vladimir Putin s-a felicitat luni, cu cateva zile inainte de alegerile prezodentiale, ca a facut din agricultura o ”locomitiva” a economiei ruse, printr-o crestere puternica a productiei, favorizata in opinia sa de ”schimbul de sanctiuni” cu Occidentul, relateaza AFP.…

- Bunicul din partea tatalui al lui Vladimir Putin a lucrat ca bucatar atat pentru Vladimir Lenin, cat si pentru Iosif Stalin, a marturisit presedintele rus intr-un film documentar postat duminica pe internet, relateaza Reuters. In documentarul de doua ore, intitulat "Putin", presedintele a declarat ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar…

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati în campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ii trimita dovezi clare ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, numind acuzatiile de pana acum „tipete in Congresul Statelor Unite”, scrie Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis joi sa imbunatateasca nivelul de trai al rusilor sa reduca de doua ori rata saraciei “inacceptabile” in cursul viitorului mandat de sase ani pe care ar urma sa-l castige la 18 martie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu mai putin de doua saptamani inainte…

- Rachete "invincibile", minisubmarine cu propulsie nucleara... Presedintele rus, Vladimir Putin, a prezentat joi cu mandrie noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc, cu ajutorul imaginilor, avertizand Occidentul ca trebuie de acum sa "asculte" Rusia, relateaza France Presse. …

- Ca raspuns la dezvoltarea sistemului de aparare antiracheta al SUA, Rusia va desfasura noi rachete nucleare, a anunțat joi președintele rus Vladimir Putin, in cadrul mesajului sau catre Adunarea Federala a Rusiei, scrie Radio Liberty. In timpul discursului lui Putin, in sala Adunarii Federale au fost…

- Un armistitiu umanitar de cinci ore decretat de Rusia in enclava rebela siriana Ghouta de Est, de langa Damasc, a inceput marti, la ora 07:00 GMT, pentru ca civilii sa poata parasi zona, vizata de o ofensiva intensa a fortelor regimului sprijinite de Moscova, relateaza Reuters si AFP. …

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat in Consiliul de Securitate al Federatiei Rusiei in legatura cu situatia din regiunea siriana Ghouta Orientala, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat luni de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Oficialul rus…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. [citeste si]Potrivit postului turc de…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas i-a spus omologului sau rus, Vladimir Putin, ca nu mai este acceptabil rolul Statelor Unite ca mediator al discutiilor de pace in Orientul Mijlociu din cauza comportamentului Washingtonului, informeaza Reuters online, citand agentia de stiri Interfax.

- Organizatia Natiunilor Unite ar trebui sa ia in considerare crearea unei forte de circa 20.000 de militari din state din afara NATO si de 4.000 de politisti pentru a solutiona criza din Ucraina, releva un nou raport care va fi prezentat oficialilor occidentali in aceasta saptamana, transmite Reuters.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca se va intalni in viitorul apropiat cu presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, in statiunea Soci de la Marea Neagra, informeaza agentiile ruse de presa, citate de Reuters. Rusia va gazdui in acest…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune din partea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva "Raportului Kremlin, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un."Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi", il citeaza pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur". Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca singura cale de denuclearizare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, ca nord-coreeanul Kim Jong-Un este un lider competent si matur, care a castigat o „runda“ in ceea ce priveste disputa cu Vestul legata de programul sau nuclear si cel al rachetelor cu raza lunga de actiune, relateaza AP si Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a spus, marti, ca ar invinge-o pe Oprah Winfrey in cursa pentru urmatorul mandat la presedintia Statelor Unite ale Americii, daca vedeta de televiziune si actrita ar decide sa candideze, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Da, as invinge-o pe Oprah. Ar fi foarte…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit news.ro."Rusia va continua sa ajute Siria pentru protejarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat vineri caracterul „agresiv” al noii strategii a securitatii nationale a Washingtonului, denuntând mai ales sporirea infrastructurilor NATO si SUA în Europa, informeaza AFP, scrie paginaderusia.ro Fiind singurul sef de stat…

- Turcia si Rusia colaboreaza pentru scoaterea a 500 de sirieni din provincia siriana Ghouta, potrivit unor declaratii facute duminica de presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.Presedintele turc a declarat inainte de a pleca intr-o vizita oficiala in Sudan: „Exista aproximativ…