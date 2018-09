Stiri pe aceeasi tema

- O noua criza se amplifica, iar Kievul si Occidentul acuza Rusia ca ”obstructioneaza” deliberat navigatia navelor comerciale prin Stramtoarea Kerci, singura cale maritima catre Marea Azov, relateaza AFP, poreluata de News.ro. Dominând o mare scânteietoare, sub un cer de plumb,…

- „Tratatul de prietenie” dintre Federatia Rusa si Ucraina nu mai are nici o insemnatate. Declaratia a fost facuta de presedintele Comitetului pentru CSI din Duma de Stat de la Moscova, Leonid Kalasnikov, dupa ce presedintele Ucrainei, Petro Porosenko a cerut Ministerului de Externe de la Kiev sa pregateasca…

- 'Sanctiunile raman in vigoare si vor ramane in vigoare pana la schimbarea ceruta de comportament al Rusiei', a afirmat Bolton, intr-o conferinta de presa la Kiev, transmite Reuters. Washingtonul a impus sanctiuni economice Rusiei in urma presupusei implicari a acesteia in alegerile prezidentiale…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat sambata ca influenta Bisericii Ortodoxe subordonata Patriarhiei Moscovei, care numara milioane de credinciosi in Ucraina, constituie o "amenintare directa la securitatea nationala" a tarii sale, informeaza AFP. "Consider ca este absolut…

- Propuneri concrete pentru solutionarea conflictului in estul Ucrainei au fost "discutate" de Vladimir Putin si Donald Trump in cursul summitului de la Helsinki, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, relateaza AFP preluata de agerpres. "Aceasta problema a fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat ca nu se teme de faptul ca presedintele american Donald Trump ar putea recunoaste anexarea Crimeii de catre Rusia in cadrul intrevederii pe care o va avea luni la Helsinki cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza dpa. Porosenko s-a intalnit cu liderii…

- Ucraina nu recunoaste Kosovo si respecta pe deplin integritatea teritoriala a Serbiei, a declarat marti, la Belgrad, presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza Tanjug. "Nu am recunoscut (independenta) Kosovo si pozitia noastra este ca o solutie la aceasta problema ar trebui cautata…