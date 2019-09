Stiri pe aceeasi tema

- "Ne apropiem de finalizarea negocierilor", a declarat Putin in timpul Forumului Economic Estic, la Vladivostok (Extremul Orient rus), adaugand ca "schimbul (de prizonieri) va fi unul masiv" si ca data acestuia "va fi cunoscuta in viitorul apropiat"."Cred ca in perspectiva istorica acest…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in inchisoare in Rusia, a fost transferat la Moscova din centrul de detentie din Marele Nord rus, a transmis joi agentia de presa rusa Interfax, sugerand ca acesta ar fi primul pas in vederea trimiterii lui in Ucraina, in cadrul unui schimb de prizonieri, informeaza…

- Moscova pledeaza pentru revenirea la principiile din Memorandumul Kozak, potrivit ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, citat luni de Radio Chisinau, cu referire la media ruse. In cadrul unui forum de tineret, Lavrov a spus Rusia pledeaza pentru solutionarea politica a conflictului…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus vineri Rusiei, inaintea alegerilor legislative anticipate din weekend, un schimb intre cineastul ucrainean Oleg Sentov, incarcerat de Moscova, si jurnalistul ucraineano-rus Kirilo Visinski, judecat de ”inalta tradare” la Kiev, relateaza AFP.”Suntem…

- Intre Occident si Rusia inca dinaintea investirii lui Volodimir Zelenski in functia de presedinte al Ucrainei a existat un plan tacit potrivit caruia eliberarea marinarilor ucraineni si inapoierea navelor capturate de Moscova anul trecut in urma unui incident produs in Marea Neagra trebuia sa faca…

- Reprezentanții Ambasadei Ucrainei la Chișinau condamna votul deputatului PPDA, Andrei Nastase si a socialistului Vlad Batrîncea prin care au ajutat Moscova sa-și recapete, dupa cinci ani, dreptul de vot în cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. Misiunea diplomatica a reactionat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca relatiile dintre Moscova si Washington devin din ce in ce mai rele, notand intr-un interviu publicat joi ca administratia americana a impus numeroase sanctiuni Rusiei, relateaza Reuters.