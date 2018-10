Putin anunta ca in Idlib nu sunt planificate actiuni militare de amploare  

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bacau anunta publicul interesat asupra dezbaterii «Planurilor de acțiune destinate gestionarii si reducerii zgomotului in Municipiul Bacau», elaborate in conformitate cu prevederile Hotararii nr.321/2005 privind evaluarea si... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost invitat la Paris pentru a lua parte la ceremoniile prilejuite de cea de-a o suta aniversare de la incheierea Primului Razboi Mondial, informeaza agentia de stiri Tass, citand surse din cadrul Administratiei franceze.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea imbunatatirea relatiilor cu Statele Unite, dar Moscova "nu va plange" daca Washingtonul refuza acest lucru, a anuntat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului."Presedintele rus spera la ce este mai bun. Ar vrea sa se termine cea mai…

- Mai mulți indivizi din județul Constanța, și din țara, sunt cercetați pentru contrabanda cu tutun și produse petroliere de polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel. In urma a 80 de percheziții au fost confiscate peste 10 tone…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va purta discutii cu omologul sau rus Vladimir Putin cu privire la ofensiva lansata de regimul de la Damasc in provincia Deraa, sudul Siriei, cu sprijinul Moscovei, scrie agerpres.ro.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va fi invitat in Congresul Statelor Unite in cazul in care va efectua o vizita oficiala la Washington, afirma Paul Ryan, seful Camerei Reprezentantilor si unul dintre liderii Partidului Republican.Afirmatiile reflecta disensiunile puternice intre liderii…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a dezvaluit ca i-a propus luni, la Helsinki, omologului sau american, Donald Trump, prelungirea tratatului START. Intr-un interviu acordat televiziunii Fox News, preluata de Reuters, Putin a afirmat ca Moscova este pregatita sa prelungeasca tratatul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a evocat relatiile stranse cu omologul sau american, Donald Trump, subliniind ca vrea sa discute cu acesta despre relatiile bilaterale si despre situatia internationala, informeaza Mediafax.Vezi și: Donald Trump continua razboiul cu presa: 'Summitul NATO…