- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca este neclar de ce o rusoaica, Maria Butina, a fost arestata in Statele Unite si a fost acuzata ca este agent al Rusiei, pentru ca sefii serviciilor de informatii ruse nu stiu nimic despre aceasta femeie, relateaza Reuters.Maria Butina, o…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a evocat ”amenintarea unui razboi total” cu Rusia care, sustine el, si-a ”crescut drastic” prezenta militara la frontiera, dramatizand si mai mult situatia deja tensionata dupa capturarea unor nave ucrainene la Marea Neagra, relateaza AFP, scrie News.ro.Ridicand…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a acuzat miercuri pe omologul sau ucrainean Petro Porosenko de orchestrarea 'provocarii' navale in Marea Neagra in weekend pentru a-si imbunatati nivelul de popularitate in vederea alegerilor prezidentiale din martie 2019, expunandu-si in premiera punctul de vedere…

- La ora 11 a celei de-a 11-a zile din a 11-a luna a anului, 70 de lideri din lumea intreaga s-au adunat in tacere la Arcul de Triumf din capitala franceza, in sunetul clopotelor de la bisericile pariziene, la 100 de ani de la armistitiul de la finalul primului razboi mondial, relateaza AFP si Reuters.…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anunțat vineri ca Statele Unite l-au invitat pe președintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita la Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Președintele american Donald Trump se va…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut joi o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin in cadrul careia l-a informat pe acesta in legatura cu investigatia in cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit agentiei de presa saudite SPA, relateaza Reuters. Regele l-a asigurat pe Putin…

- Kremlinul a comunicat marti ca acordul nuclear din care Washingtonul vrea sa se retraga are puncte slabe, dar nu este de acord cu abordarea periculoasa a SUA de se retrage fara a propune o alternativa, scrie Reuters, informeaza News.ro.Rusia a precizat luni ca va fi nevoita sa raspunda pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a calificat miercuri drept un 'ticalos' si un 'tradator de tara' pe fostul agent dublu rus Serghei Skripal, care a fost otravit impreuna cu fiica sa Iulia in martie in sud-vestul Angliei, afirmand ca acesta a continua sa colaboreze cu serviciile secrete occidentale…