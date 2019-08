Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia 'va fi constransa' sa produca noi rachete interzise prin Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), cu raza scurta si medie de actiune cu lansare de la sol, dupa ce Washingtonul si Moscova s-au retras oficial la 2 august din…

- Reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii si Rusiei urmeaza sa se intalneasca miercuri la Geneva pentru a discuta despre principiul unui nou acord asupra armelor nucleare care ar putea eventual include si China, au declarat luni seara inalti reprezentanti ai administratiei de la Washington, citati…

- Tratatul INF, semnat de SUA si URSS in 1987, a interzis rachetele cu lansare de la sol capabile sa transporte focoase nucleare pe o distanta intre 500 si 5.500 de kilometri. In virtutea decretului care intra in vigoare de la semnarea sa, Rusia nu se mai conformeaza prevederilor tratatului. Decizia…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- CHIȘINAU, 29 iun - Sputnik. Nu exista decizii extraordinare la finalul summitului G20, dar toti participantii au confirmat atasamentul fata de dezvoltarea sistemului mondial de comert, a mentionat liderul rus. În afara de aceasta, participantii au ajuns la concluzia ca trebuie sa seopuna difuzarii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca Moscova si Washingtonul "au dispus ca ministrii lor de externe tari sa inceapa consultarile" asupra unei prelungiri a tratatului nuclear START, informeaza AFP. "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui…

- Duma de Stat din Rusia (camera inferioara a parlamentului federal) a aprobat marti proiectul de lege privind suspendarea participarii Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu SUA in 1987, informeaza EFE. Pe 2 februarie, presedintele rus, Vladimir Putin,…

