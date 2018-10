Stiri pe aceeasi tema

- Tarile europene care gazduiesc sisteme de rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in cazul unui razboi, a avertizat miercuri seara presedintele Vladimir Putin, in contextul deciziei Administratiei Donald Trump de retragere a SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF).

- Tarile europene care gazduiesc sisteme de rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei în cazul unui razboi, a avertizat miercuri seara presedintele Vladimir Putin, în contextul deciziei Administratiei Donald Trump de retragere a SUA din Tratatul Fortelor

- Anunțul privind retragerea Statelor Unite din tratatele de dezarmare cum este cel privind armele nucleare cu raza medie de actiune (INF) a starnit o reacție dura din partea președintelui Rusiei, Vladimir Putin.

- Tarile europene care gazduiesc sisteme de rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in cazul unui razboi, a avertizat miercuri seara presedintele Vladimir Putin, in contextul deciziei Administratiei Donald Trump de retragere a SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF).

- Comportamentul de plata al romanilor in privinta platii facturilor a ramas neschimbat in 2018 fata de anul trecut, 74% dintre acestea fiind achitate la timp, potrivit studiului EOS „Comportamente de plata europene”, care arata in acelasi timp ca Romania este una dintre tarile est-europene cu numarul…

- Faptul ca Romania nu stie sa-si pretuiasca valorile nu mai este o noutate. Si nu neaparat in sport, ci in mai toate domeniile. De-a lungul anilor, mai multe personalitati din lumea sportiva, culturala sau academica au fost ignorate de catre autoritatile statului

- Vladimir Putin arata ca nu are vreo teama fața de scutul de la Deveselu, datorita noilor sisteme de armament ale Rusiei. Vladimir Putin a declarat ca armata rusa va fi echipata cu cele mai moderne arme pana in 2027. “Principala problema de pe agenda noastra este sa concepem un nou program de armament…

- Rusia este nevoita sa reacționeze la extinderea infrastructurii militare a NATO, inclusiv la instalarea unor sisteme de rachete in țari vecine, a spus, miercuri, președintele Rusiei, Vladimir Putin. Putin s-a intalnit, miercuri, in stațiunea Soci, cu președintele Finlandei, Sauli Niisisto. In cursul…