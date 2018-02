Putin, alegeri Rusia. Transnistria, pregătiri intense Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie in Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a inregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia Independent.md. Numarul persoanelor cu cetatenie rusa in Transnistria este estimat la 200 000. In total, conform ultimului recensamant, care a avut loc in 2015, populatia din stanga Nistrului este de aproximativ 500.000 de locuitori. "Principalul obiectiv este de a organiza procesul electoral in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

