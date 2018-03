Putin acuza neglijenta criminala in cazul tragediei din mall: Nu existau stingatoare si nu functiona nici alarma de incendiu

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de la inceperea mandatului, in 2011, afirma surse citate de site-ul agentiei Bloomberg. Nu exista informatii oficiale despre aceasta vizita. Potrivit agentiei Kyodo, Kim…

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul. Moscova va proceda in baza "principiului reciprocitatii" in raspunsul sau la aceste decizii…

- Liberalii vor sa instituie o Zi Nationala a Meseriilor, in 25 noiembrie, ca masura de promovare a invatamantului profesional si tehnic. "Motivele pentru recenta crestere inregistrata de invatamantul profesional sunt foarte clare: cresterea economiei are nevoie de resurse umane bine pregatite…

- Angajatii de la stat din Coreea de Sud nu vor putea sa munceasca peste program, vineri seara si in weekend, nici daca vor, pentru ca Guvernul de la Seul intentioneaza sa opreasca automat toate computerele. Guvernul Coreei de Sud a introdus o noua initiativa legislativa pentru a-i obliga pe…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6659 lei pentru un euro. E cea mai mare cotatie a euro din 26 ianuarie. Maximul istoric al euro a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Miercuri, euro valora oficial 4,6651 lei. Dolarul american,…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, pentru al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi. Este un scor cu 13% mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%). Prin aceasta victorie, Putin,…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi reales inca din primul tur cu peste 75% dintre voturi si le-a multumit, duminica, sustinatorilor sai, in cadrul unui discurs sustinut in Piata Maneznaia din centrul Moscovei. Putin a precizat ca rezultatul alegerilor este o recunoastere a obiectivelor…

- Toate sondajele la iesirea de la urne il indica pe Vladimir Putin drept castigator al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in Rusia, transmit agentiile de presa internationale. Presa rusa de stat, preluata de DPA, publica un scor de 73,9% pentru presedintele in exercitiu, care si-a…

- Ultima vizita pe care presedintele rus Vladimir Putin a facut-o inaintea scrutinului de duminica a fost chiar in Crimeea, pentru a marca 4 ani de la anexarea fortata a regiunii.Rusia a anexat in 2014 regiunea ucraineana Crimeea, o decizie condamnata dur pe plan international. Vladimir…

- Cinci agenti de la Politia Autostrazi din Ialomita si Constanta au fost ridicati de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), joi dimineata, in urma unor perchezitii facute la locuintele lor, dar si la sediiul Politiei Autostrazi Fetesti, fiind suspectati ca luau mita de la soferi, pentru a nu-i…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, face campanie electorala si in peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal in 2014. Liderul de la Kremlin a efectuat o vizita in regiune pentru a se intalni cu alegatorii. "In urma cu patru ani ati luat o decizie istorica.

- Rusia a testat racheta hypersonica cu care se lauda Putin. Rusia a spus duminica ca a lansat, cu succes, o racheta hypersonica, capabila sa transporte o incarcatura nucleara. Președintele Vladirmir Putin a transmis ca este ”o arma ideala” cand a dezvaluit noile tehnologii militare ale Rusiei. Aceasta…

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna in fata sistemelor de aparare antiracheta din lume. "Un avion de lupta MiG-31 apartinand Fortelor Aerospatiale…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a marturisit intr-un interviu pentru documentarul „Ordinea mondiala 2018" ca a mintit-o pe prima-doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, atunci cand s-a intalnit cu ea la summitul G20 din iulie anul trecut.

- Rusia duce o campanie de destabilizare in fata careia Statele Unite ale Americii nu sunt suficient de protejate, este avertismentul comandantului suprem al Fortelor Aliate in Europa (SACEUR), care spune ca agentiile guvernamentale americane nu se coordoneaza suficient pentru a-si proteja tara de amenintarea…

- Un avion militar rus Antonov An-26 s-a prabusit, marti, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Avionul avea 32 de pasageri la bord, 26 de militari si sase membri ai echipajului. Nu exista supravietuitori, relateaza site-ul agentiei Sputnik. Potrivit informatiilor preliminare,…

- Liviu Dragnea asteapta ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa ii raspunda la scrisoarea pe care confirma ca i-a trimis-o si in care ii cere explicatii despre cresterea ratei inflatiei. "Scrisoarea am trimis-o exact in ziua in care v-am anuntat, adica marti. I-am transmis numai lucruri bune",…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila. "Se pare ca sistemul antiracheta (al NATO - n.red.)…

- Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a cerut, luni, o pauza umanitara zilnica, intre orele 9:00 si 14:00, in enclava siriana Ghouta de Est pentru a permite medicilor si personalului organizatiilor umanitare sa intervina si sa ii ajute pe raniti. In ultima saptamana, zona rebela a…

- Jeremy Corbyn, liderul partidului britanic de opozitie din Marea Britanie, a confirmat, luni, faptul ca partidul pe care il conduce vrea ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Vamala, dar conditia este ca statul britanic sa aiba rol decisiv in viitoarele afaceri. "Am argumentat de mult timp…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6539 lei/euro, in scadere cu 0,14% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala. Miercuri, euro a scazut la 4,6606 lei, dupa ce a crescut marti la 4,6623 lei. Joi, leul s-a apreciat in raport…

- Liviu Dragnea ii va scrie guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care spera sa obtina cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei. Totodata, acesta le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada si care a fost implicarea BNR. Liderul PSD a fost intrebat, marti, daca este ingrijorat de cresterea…

- Parlamentarul rus Vladislav Reznik si alti 17 suspecti sunt acuzati de spalare de bani in Madrid pentru o organizatie mafiota din Rusia. Sefii gruparii, Gennady Petrov si Alexander Malyshev, despre care se crede ca sunt in Rusia, sunt in continuare cautati de politie, informeaza BBC.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este cunoscut, printre altele, pentru imaginea sa dura și neinfricata, ajungand de mai multe ori in centrul atenției presei internaționale dupa cascadorii demne de filme de acțiune. La 65 de ani, se pare ca varsta il prinde puțin din urma pe liderul de la Kremlin,…

- 'Spuneti ca toata lumea are un smartphone', a declarat Putin, dupa un discurs al directorului Institutului national de cercetare Kurceatov, Mihail Kovalciuk, sustinut cu prilejul unei reuniuni a cercetatorilor rusi de la Novosibirsk, in Siberia occidentala. Kovalciuk tocmai afirmase in discursul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de…

- Comisia Europeana ar putea anunta ca Serbia si Muntenegru au sanse mari sa adere la Uniunea Europeana pana in 2025, sustin mai multi oficiali europeni sub protectia anonimatului. "Calitatea de membru a statelor din Balcanii de Vest corespunde cu interesele politice si economice ale Uniunii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat duminica asupra faptului ca tara sa va face "tot ceea ce este nevoie pentru a se apara", la o zi dupa publicarea unei articol in care se relata despre zeci de raiduri israeliene impotriva jihadistilor din Sinaiul egiptean, informeaza AFP. Netanyahu…

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia, a anuntat Aleksei Navalnii. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati", a scris pe Twitter opozantul, si el retinut pentru…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au transmis o scrisoare presedintelui Iohannis in care anunta programul audierilor de luni din comisii. Scrisoarea transmisa de acestia anunta programul audierilor ministrilor in comisiile parlamentare…

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Camera Reprezentantilor si Senatul din Statele Unite au votat, luni, in favoarea reluarii activitatii guvernamentale, prin aprobarea unui proiect de lege privind finantarea Guvernului pana la 8 februarie. Camera Reprezentantilor a aprobat proiectul de lege cu 266 de voturi pentru si 150 impotriva.…

- Guvernul japonez isi doreste semnarea unui tratat de pace cu Rusia, bazat pe imbunatatirea relatiilior si construirea unui sistem de cooperare cu Moscova pe scena internationala, inclusiv solutionarea problemei nord-coreene, a declarat, luni, premierul Shinzo Abe. "Relatiile cu Rusia reprezinta…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu. "Comitetul Executiv a decis ca primul-ministru sa nu mai ceara niciun aviz…

- Radiodifuzorul national japonez NHK si-a cerut scuze, miercuri, dupa ce a transmis o alerta falsa potrivit careia, Japonia ar fi fost atacata cu o racheta balistica trimisa de Coreea de Nord. Radiodifuzorul a trimis o alerta avertizand oamenii sa iasa din cladiri sau din subteran, arata CNN.…

- Cel mai mare centru independent de sondare a opiniei publice din Rusia nu va mai putea sa publice informatii legate de campania prezidentiala dinaintea alegerilor din martie. Centrul Levada a fost obligat de Kremlin sa se inregistreze ca agent strain la sfarsitul anului 2016. Acesta eticheta…

- CES 2018 a venit cu multe anunturi, dar telefonul pliabil Samsung n-a fost unul. Sau cel putin n-a fost pe lista cu anunturi oficiale. Ideea unui telefon pliabil de la Samsung e departe de realitate, dar, totodata, departe de fictiune. Vestitul telefon pliabil de la Samsung ar fi trebuit sa…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa in Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, in filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate cateva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE. "Pe Lenin l-au…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Un proiect votat de consilierii municipali din Washington, capitala Statelor Unite, prevede ca numele strazii pe care se afla Ambasada Federatiei Ruse sa fie redenumita. Astfel, incepand cu data de 27 februarie, portiunea de sosea din fata ambasadei va purta numele lui Boris Nemtov, nimeni…

- In timpul unui discurs fara precedent la care au luat parte peste 7.000 de militari, presedintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de "milioanele de persoane fara adapost si infometate" din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza AFP.…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA. Mihai Alexandru Isvanca…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate dupa atentatul produs in Sankt-Petersburg, cerand intensificarea operatiunilor antiteroriste si eliminarea islamistilor daca reprezinta pericole iminente. "Un atac terorist a avut loc ieri in Sankt-Petersburg. Recent,…