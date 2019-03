Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care suspenda oficial participarea Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat cu SUA la finalul Razboiului Rece, a anuntat luni Kremlinul, citat de Reuters, AFP si RIA Novosti. Rusia a anuntat luna trecuta suspendarea…

- Presedintele Vladimir Putin afirma ca Rusia este pregatita din punct de vedere militar pentru o noua criza de tipul celei a rachetelor din Cuba, daca Statele Unite sunt atat de nesocotite incat sa o doreasca. El sustine ca tara sa are un avantaj in privinta unei prime lovituri nucleare, transmite…

- Rusia va ieși din tratatul Forțelor Nucleare Intermediare în șase luni, ca raspuns simetric la retragerea Statelor Unite, a declarat miercuri ministrul de externe Sergei Lavrov, citat de Interfax și Reuters.Anunțul lui Lavrov vine în condițiile în care Vladimir Putin a spus,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca Federatia Rusa si-a suspendat participarea la Tratatul INF, incheiat in timpul Razboiului Rece intre SUA si Uniunea Sovietica, dupa ce Washingtonul a anuntat ca se retrage din acest tratat, acuzand Moscova de incalcarea prevederilor acestuia.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat ca si Rusia suspenda obligatiile sale din cadrul Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), la o zi dupa ce Statele Unite au facut un anunt similar. Liderul de la Kremlin acuza Washingtonul ca incalca INF prin instalarea sistemelor balistice in Romania.

- Statele Unite au acuzat miercuri China si Rusia ca nu-si dezvaluie in intregime programele nucleare, in contextul in care Washingtonul ameninta cu retragerea din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu Moscova in 1987, in timpul Razboiului Rece, relateaza AFP, relateaza News.ro.Subsecretara…

- Ministerul de Externe rus a anuntat sambata ca Statele Unite au retinut un cetatean rus, la cateva zile dupa ce Moscova a retinut un fost puscas marin american sub banuiala de spionaj, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Fostul puscas marin Paul Whelan a fost arestat de Serviciul federal…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat marti ca Rusia se poate dota usor cu rachete - terestre - cu raza inermediara de actiune, daca Statele Unite isi pun in aplicare amenintarea cu retragerea din Tratatul INF din 1987, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Statele Unite au acuzat Moscova…