Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a urmarit miercuri testarea cu succes a noului sistem de rachete hipersonice Avangard, ce pot fi dotate cu ogive nucleare sau conventionale, a anuntat Kremlinul, potrivit...

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a urmarit miercuri testarea cu succes a noului sistem de rachete hipersonice Avangard, ce pot fi dotate cu ogive nucleare sau conventionale, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei de stiri RIA.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, sambata, ca administrația de la Kremlin ar trebui sa fie prima care sa sprijine muzica rap și cultura tinerilor din Rusia, in loc sa le cenzureze. Putin a facut aceste comentarii dupa ce o serie de concerte au fost anulate de organizatori și autoritați locale…

- Vladimir Putin considera ca Kremlinul ar trebui sa joace un rol de prim-plan in rapul rus in loc sa-l cenzureze, relateaza Reuters preluata de news.ro.Putin a facut aceste declaratii sambata, in urma uneii scurte retineri a unui rapper popular, Husky, ale carui texte critica uneori Guvernul.…

- Kremlinul a catalogat luni drept absurde acuzatiile Ucrainei ca ar avea planuri pentru preluarea controlului asupra porturilor Maruipol si Berdiansk de la Marea Azov cu scopul de a crea un coridor terestru intre Crimeea (anexata in 2014) si estul Ucrainei, controlat de rebelii separatisti prorusi, informeaza…

- 'El (Putin) a venit la centrul Suntec si voia sa intre, ca de obicei, pe langa poarta de detectare a metalelor, care e pentru oricine, dar nu pentru el. Si, totusi, Vladimir Putin a fost redirectionat spre poarta' de agentii de securitate, a relatat miercuri corespondentul Kommersant din Singapore.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea un scurt dineu de lucru cu omologul sau din Statele Unite, Donald Trump, pe 11 noiembrie, la Paris, a anuntat miercuri Kremlinul, conform agentiei Reuters.

- Kremlinul va cauta informatii cu privire la barbatul despre care media britanice au relatat ca ar fi un colonel rus si unul din suspectii in cazul Skripal, a declarat joi presei purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, transmite Reuters. "Multi oameni seamana, dar nu pot…