Luni, Putin s-a aflat in Arabia Saudita, intr-o vizita marcata de incheierea unei intelegeri petroliere intre Moscova si Riad, incoronata de circa 20 de acorduri si contracte ce prevad investitii de miliarde de dolari.



Turneul lui Putin in cele doua tari arabe are loc in contextul in care relatiile intre Rusia si occidentali se afla la cel mai scazut nivel de la sfarsitul Razboiului Rece, iar economia rusa este puternic lovita din 2014 de sanctiunile europene si americane din cauza rolului Moscovei in criza ucraineana.



Pe aeroportul din Abu Dhabi, presedintele Putin a fost…